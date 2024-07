Roma: parte l’avventura di “Make Different Magazine”, rivista diretta da Marco Frittella su eccellenze Made in Italy ambientale

Non solo una rivista, ma una finestra sul mondo attuale e sui mondi “possibili”, per riflettere su ambiente, ecologia, economia circolare e innovazione, raccontando le eccellenze dell’Italia green. Tutto questo e molto altro ancora è “Make Different Magazine”, rivista diretta da Marco Frittella, giornalista e Direttore Comunicazione RAI Com, promossa dalla Fondazione Bardascino (Bardascino Holding) ed edita da Stratego Edizioni (Gruppo Stratego), presentata a Terrazza Civita a Roma in occasione di un talk sulla sostenibilità ed economia circolare nella nuova Europa.

“Make Different Magazine, promosso dalla nostra Fondazione, rientra nell’impegno sociale del gruppo di contribuire a diffondere il tema della sostenibilità del nostro Paese – ha sottolineato Cosimo Bardascino, Presidente della Bardascino Holding – Vogliamo valorizzare l'impegno delle amministrazioni comunali, delle scuole e dei giovani”.

“Con questo progetto vogliamo essere divulgatori e promotori di nuovi sistemi sostenibili – ha dichiarato Loredana Bardascino, membro del CdA della Bardascino Holding - I valori di condivisione e coesione non appartengono soltanto alla holding, ma ad un ecosistema di persone e aziende che sono cresciute con noi negli anni”.

“Vogliamo raccontare le eccellenze nell’ambientalismo italiano – ha evidenziato Marco Frittella, direttore della rivista – Un luogo di dibattito, un punto di vista dove condividere esperienze. Un giornalismo costruttivo che racconta le eccellenze aziendali, i Comuni Sostenibili, il Credito, l’armata del volontariato ambientalista, le scuole. Un segnale positivo nel nostro Paese”.

La redazione, comunicazione e progetto grafico sono a cura del Gruppo Stratego. Direttore editoriale Antonio Vitolo, Vicedirettore responsabile Giuseppe Alviggi e Art Director Valeria Figliolia.

“La sostenibilità va comunicata nel modo giusto, coinvolgendo gli stakeholder e mettendo in campo le migliori azioni possibili – ha detto Vitolo - La Fondazione e il Magazine nascono dalla visione condivisa con la famiglia Bardascino e dai valori comuni a tutte le realtà del gruppo, a partire da Sarim, innovazione ed attenzione all’ambiente”.

Nel talk inaugurale sono intervenuti:

Michele Buonomo, della Segreteria Nazionale di Legambiente, “noi dobbiamo spiegare che il Green Deal è una risposta per miliardi di persone, nelle forme giuste, senza ideologismi che non deve rallentare perchè i cambiamenti climatici sono qui ed ora”;

Fabio Costarella, Vicedirettore Generale del Conai, “Conai ed Anci sono attivi e siamo testimoni del cambio di paradigma che vede l’impegno sul recupero della materia e del riciclo in generale;

Felicita De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy del Gruppo BCC Iccrea, “Le banche hanno un nuovo ruolo, quello di volano del cambiamento, non possono non considerare il loro approccio alla sostenibilità”.

Presente nel mondo delle BCC Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, tra le realtà più solide del Mezzogiorno, intervistato in questo numero della rivista, e Federico Del Grosso, Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, partner della Fondazione Bardascino.

Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete Comuni Sostenibili, “la strategia di sostenibilità deve collimare con la strategia operativa dei Comuni con il Documento Unico di Programmazione: questo sarebbe un grandissimo obiettivo per far crescere anche la classe dirigente su questi valori”.

Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, “bisogna cooperare per essere competitivi, misurare i risultati, e amplificare i messaggi sulla sostenibilità attraverso opportunità come quelle date da queste rivista”.

L’incontro si è concluso con un contributo video di Enrico Giovannini, economista ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Mobilità Sostenibili, “questo progetto colma un vuoto: quello di una discussione seria e approfondita, scientificamente basata sulle tematiche ambientali che rappresentano il futuro si, ma anche il presente. Un messaggio importante per tutti”. La rivista è sfogliabile gratuitamente sul sito www.bardascinoholding.com.