Roma, rifiuti: in Campidoglio tecnici e amministratori a confronto per uscire da crisi gestione

Si terrà Martedì 23 gennaio, alle 18, presso la Sala della protomoteca in Campidoglio il convegno: “La crisi nella gestione dei rifiuti a Roma: dalla raccolta al trattamento” promossa da Ripensiamo Roma, l’associazione civica nata per il miglioramento della vivibilità, della sostenibilità, dell’implementazione della digitalizzazione e dell’innovazione e per la valorizzazione delle bellezze e del civismo della Città Eterna.L’evento si propone di dare vita ad un confronto costruttivo tra istituzioni locali, società di settore, università e associazioni per analizzare l’ormai cronico problema della gestione dei rifiuti nella Città eterna e per discutere di proposte e di soluzioni concrete.All’evento parteciperanno: Donato Bonanni, Presidente di Ripensiamo Roma, Francesco Mancini, Direttore Generale del CNOE (Consorzio Nazionale raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti), Francesco Filippo Carpano, Consigliere Capitolino della Lista Calenda Sindaco, Luca Andreassi dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente (la Confederazione degli imprenditori del settore ambiente ed energia rinnovabile), Paola Muraro, Direttore Generale Atia Iswa Italia, (l’associazione che divulga le buone pratiche in materia di waste management, economia circolare e riciclo), Federico Rocca, Consigliere Capitolino di Fratelli d’Italia, Maurizio Marchini, Presidente Laboratorio Idee lavoratori per l’Ambiente e Alessandro Bianchi, Amministratore Delegato di Nomisma Energia. Le conclusioni saranno affidate a Corrado Clini, già Ministro dell’Ambiente.“La giornata terminerà con una dichiarazione politica comune indirizzata alle attuali amministrazioni di governo locale, e soprattutto, ai cittadini romani. Per uscire dall’impasse, l’unica via percorribile è la chiusura definitiva del ciclo dei rifiuti nel proprio territorio, con interventi specifici finalizzati al ripensamento del sistema di raccolta e con la realizzazione delle infrastrutture legate alla logistica intermedia e degli impianti di trattamento”, ha spiegato Donato Bonanni.“Diventa cruciale creare un contesto sociale favorevole alla loro attuazione, ossia diffondere una trasparente e imparziale informazione/formazione ai cittadini, in particolare ai giovani, con l’obiettivo di renderli più consapevoli e meno manipolabili da chi da decenni sta remando contro a soluzioni tecnologiche di buon senso, indispensabili per realizzare una vera e propria trasformazione sostenibile e circolare dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti e per fornire a Roma una serie di vantaggi non solo ambientali ma anche economici e sociali”, ha concluso Bonanni.