Roma: Simona Vindigni é la Ragazza Cinema Ok 2021

La finalissima si è svolta al Teatro Fellini degli Studios di Cinecittà.

si e concluso con la finalissima la 35 edizione del concorso nazionale per aspiranti attrici Ragazza Cinema OK, la finale si è svolta presso il Teatro dedicato al maestro del cinema mondiale il regista Federico Fellini agil Studios di Cinecittà, ad incoronare la bellissima diciottenne Simona Vindigni, siciliana di Modica con il sogno di diventare attrice la madrina l'attrice e soubrette Sandra Milo con il presidente della giuria dr. Arturo di Mascio (produttore).Altre finaliste sono state premiate tra di loro: Vanessa Citera, Aurora Ponzetta, Eleonora barba, Giusy Gioia, Rebecca Lionelli, Ivanna Kost, Liliana martinelli, Anna lanzilli, Adianna Damiano, Michela santi, ed altre.Soddisfatti i fratelli Dino e Massimo Civale, che con molta professionalità hanno organizzato l'evento 2021 e per festeggiare questa trentacinquessima edizione hanno voluto consegnare le Fasce con il titolo di Miss Estate 2021 a Ludovica Nacci, Giulia Lamberti, Paola Campini, Catia Murtas, Valentina Ziccardi, Angela Pia Sampaolo, Luisa Scariati, Valentina Miele, Sabrina Levante, Valentina d'Aversa, Sabrina Bonocunto, Noemi Francesca Lanza, Arianna Semeraro.A condurre la finalissima il bravo attore Antonio Zequila, impegnato ultimamente come protagonista in una nuova fiction in onda nel mese di gennaio e la Showgirls conduttrice di Galà Italia Elena Presti, durante la serata si sono esibiti i giovanissimi Sal-Vo , Demon (Gianni Cuomo), Marco Meta, Gianni Saia, Alessandro Alicata, Roberta Piro e Gabriela Salgau che con una sua performance con tutte le 43 finaliste hanno voluto ancora una volta, ricordare la violenza sulle donne.Per la categoria Lady Over Italia 2021 la corona è stata consegnata dalla Lady Italia Un Volto per Fotomodella Daniela Ferraro e da Dino Civale a Patrizia Trua di Asti altre fasciate con vari titoli: Anna Maria Vultaggio, Raquel Gomez, Donata Minciano, Teresa Maria Caputo, Valentina Canino, Alessandra Quaranta, Angela Santoro in arte Devi, Marilena Rotaru, Roberta Piro, Fatime Hasay, Jenny Croce, Maria de Jesus, Suene candito, Gabriela Salgau, Emanuela Genovese.Un ringraziamento agli ottimi e storici collaboratori Mimmo Rollo, Giuseppe Gaudenzi e Concetta Abruzzo (Tour del Principe), Anna Golia e Gianni Lezzi, Giuseppe Romanelli, Gennaro Melella, Ivano Anfosso, Mauro Frassinetti, Paolo Sciacca e Carmine Rullo, in particolare un ringraziamento al regista Nando De Maio, che in questa edizione ha realizzato il telefilm "E' Nata Una Stella", inoltre si ringrazia la coordinatrice Grace Ciampa, Angela Ferro alla direzione del Excel Roma Ciampino, Sarah Col, Mozzarè, Givova e l'Accademia Silvestrini di Roma.