Roma, Spazio 5: Laura De Luca presenta il libro "I Sonetti di Shakespeare"

Sarà esposta sabato 1° aprile 2023 alle ore 18.00 presso Spazio 5 - via Crescenzio 99/D, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano - una selezione dei 134 acquerelli che compongono il libro di Laura De Luca “I sonetti di Shakespeare - Dalla pagina al metaverso” (Armando Editore)."Tuo monumento saranno i miei versi / che occhi ancor non nati leggeranno. / parleranno di te lingue future / quando chi oggi respira sarà spento".Non solo l’ennesima traduzione dei 154 componimenti d’amore del grande drammaturgo, ma un libro di nuova generazione, illustrato e parlante, attraverso dei QR code apposti in ogni pagina.La curatrice Laura De Luca traduce le rime del bardo e le riporta in immagini pubblicando anche QR code con le voci di 57 attori.Oltre alla mostra, ci saranno letture dal vivo di Antonello Avallone, Martine Brochard, Sveva De Marinis, Cristina Del Sordo, Idalberto Fei, Emidio La Vella, Gioacchino Maniscalco, Arianna Ninchi, Alessandro Pala, Gabriele Parrillo, Vittorio Pavoncello, Margherita Patti, Mariù Safier, Carolina Zaccarini.Il progetto è stato presentato in anteprima nel dicembre 2022 nel corso di “Più Libri più Liberi” - Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. I sonetti di Shakespeare Dalla pagina al metaverso di Laura De Luca è un libro polimediale che ha l’obiettivo di estendere “le per­formance multimediali dei sonetti del mondo Crypto degli NFT”.Alcune delle realizzazioni artistiche contenute nel libro, infatti, sono state digitalizzate realizzando NFT (non fungible token), pezzi unici con una loro autonoma commercializzazione.Laura De Luca, radiogiornalista, conduttrice e producer radiofonica, ha siglato varie pubblicazioni, soprattutto di saggistica e poesia, alcune fra le quali da lei anche illustrate. Fra le ultime, Elogio della distanza (Armando, 2020), Inciviltà delle immagini (Fuori dal coro, 2020) e Dormienti (Edizioni Progetto Cultura, 2022). Firma il blog Cartoline da Marte.