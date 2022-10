Salvini: 'Il Ponte sullo Stretto creerebbe oltre 100mila posti di lavoro'

"Costa di più non fare il ponte sullo stretto che farlo. Nel corso di questi cinque anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100mila posti di lavoro".Così, durante la puntata di Porta a Porta in onda stasera su Rai1, il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e Vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini."Il trasbordo via traghetto, oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del ponte", precisa, per poi evidenziare che "il ponte è solo una parte, perché serve l'alta velocità in Sicilia e la Salerno-Reggio Calabria".Inoltre, prosegue Salvini, "in attesa che la famosa Europa batta un colpo, perché mi sembra che ognuno si stia facendo i fatti suoi, 10 miliardi sono meglio di niente ma non bastano. Oggi agli economisti della Lega ho chiesto di far combaciare una grande operazione di pace fiscale da reinvestire in aiuto a imprese e famiglie che non riescono a pagare le bollette. Questa è la proposta alla quale stiamo lavorando".