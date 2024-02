Sanremo, Irama: "Vincere? Mi farebbe molto piacere, ma le canzoni si basano su emozioni"

"Quando si sale sul palco di Sanremo è sempre una roulette, un'esperienza sempre ricca di peso. Come è nata la canzone? C'è anche un video che ne racconta la genesi.E' stato bello lavorare a contatto diretto con musicisti bravi. Siamo stati in Abruzzo, abbiamo disegnato insieme la linea armonica, tutta la parte corale. Mi fa sorridere anche l'incontro che ho avuto con Riccardo Cocciante, anche lui ha questa vena nella dinamica del brano".Parola di Irama, in gara a Sanremo per la quinta volta con il brano "Tu No". Il cantante ha preso parte alla conferenza stampa odierna, durante la quale non è mancata una domanda su "Bella Ciao", dopo quella di Enrico Lucci e l'accenno al brano da parte di Marco Mengoni e Amadeus: "Mi sento antifascista? Non avrei problemi a cantare con Mengoni e Amadeus 'Bella Ciao'", dice, dopo un po' di tentennamento.E per quanto riguarda la protesta degli agricoltori, cita anche Guccini: "Non voglio espormi a livello politico perché faccio il cantautore e non è il mio mestiere. E' giusto però che quando qualcuno ha qualcosa da dire debba essere ascoltato"."Per me questa canzone rappresenta un suono, che verrà riportato nell'album. Sarà un album molto cantato, fa strano dirlo ma in realtà noi facciamo i cantanti e quindi dobbiamo cantare. A volte nella vita reale mi sento molto apatico, purtroppo per suscitarmi qualcosa a volte ho bisogno di qualcosa di molto forte, di una mancanza. E quindi cerco di prendere quella sensazione, metterla lì e poi sputarla in faccia alla gente", precisa il cantante brianzolo.Il fatto che sia considerato fra i favoriti, lo lascia stupito: "Vincere? Mi farebbe molto piacere, ma per me la canzone non deve essere scritta in base a una competizione. Deve essere scritta in base alle emozioni dell'artista".Venerdì sera, per le cover, duetterà con Riccardo Cocciante: "L'impresa è stata quella di non dividere la canzone, ma di condividerla. Riccardo ci teneva che facessimo un lavoro d'insieme, ci siamo messi al pianoforte l'uno davanti all'altro e l'abbiamo fatta insieme".Infine, per quanto riguarda il suo futuro professionale, all'orizzonte c'è un duetto con Il Volo: "Quando mi hanno mandato la canzone, mi sono messo subito in studio a lavorare e mi piace molto".