Santa Marinella (Rm), Prato del Mare: Consiglio di Stato conferma sospensiva Tar su copertura campo sportivo padel

"In merito al Permesso di Costruire emesso dal Comune di Santa Marinella per la realizzazione di una copertura del campo sportivi di Padel sito all'interno del comprensorio Prato del Mare, il Consiglio di Stato ha confermato, con un'ordinanza emessa in data odierna, la sospensiva già disposta dal Tar per il Lazio, rigettando l'appello cautelare proposto dalla società di gestione della struttura sportiva e fatto proprio dalla difesa del Comune.

Il Consiglio di Stato ha infatti valutato meritevoli di maggior tutela gli interessi cautelari del Consorzio a vedere inalterata la situazione sino alla decisione di merito. Anche in questa fase il Consorzio è stato difeso dagli Avv.ti Silvio Carloni e Francesco Nardocci". E' quanto fa sapere Donatella Mazzenga, presidente del Consorzio Prato del Mare.