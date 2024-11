Scrittura e New Media. Al Liceo Telesio di Cosenza prove d’autore

Nell’ambito di un progetto Pon, gli esperti dell’associazione hanno condotto i ragazzi in un viaggio entusiasmante sugli ultimi cinquant’anni del “media” più affascinante e più longevo della storia. In un tempo in cui l’importanza della comunicazione è sempre più rilevante, il dirigente scolastico del Liceo Bernardino Telesio, prof. Domenico de Luca, ha accettato con entusiasmo il progetto del gruppo “Giornalisti d’azione”. “L’ho considerato - ha detto De Luca - un’ottima occasione per avvicinare gli studenti al mondo del giornalismo ma anche come mezzo per sollecitare la loro capacità critica verso un’informazione che è sempre più ampia e sempre più difficile da valutare nella giusta misura“.

“Abbiamo sviluppato - hanno detto i due giornalisti Mariapia Volpintesta e Alessandro Noce - il podcast su quattro sotto tematiche: gli eventi più importanti che hanno caratterizzato la società italiana dal 1976, anno della nascita della prima radio privata, e fino ad oggi. Un secondo gruppo di studenti si è interessato di raccontare questi stessi anni attraverso l’individuazione delle canzoni di successo. Per raccontare invece l’evoluzione della radio privata e di quella pubblica, abbiamo fatto incontrare gli studenti con chi la radio la fatta in prima persona. Sono stati nostri ospiti i vecchi giornalisti Rai della TgRAI Calabria Santi Trimboli e Giampiero De Maria; gli speaker radiofonici locali cosentini Edoardo Maruca, Tony Caridi, Emilio Molinari, Leonardo Colella, e l’editore di una delle più famose radio locali, Radio Queen Cosenza, Francesco Serianni. Un focus, infine, è stato fatto su radio Bethel, in modo da offrire anche uno sguardo sulle emittenti di nicchia”.

Gli studenti del laboratorio di giornalismo hanno, quindi, condotto una ricerca storica che gli ha portati a conoscere momenti importanti della vita del nostro Paese e della Calabria. E attraverso l’espediente affascinante della registrazione del podcast, i ragazzi hanno potuto apprendere le tecniche della scrittura giornalistica radiofonica, come per esempio condurre un’intervista, o come provvedere al montaggio audio di un file.

Accanto ai due professionisti di Giornalisti d’azione, un contributo importante è stato offerto anche dalla tutor interna del Liceo, la professoressa Barbara Marchio, con un passato anche lei – e peraltro assai importante- di giornalista televisiva. (mtp)