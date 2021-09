Scuola, Meloni: “Irragionevole fare togliere mascherina a bambini vaccinati”

La dichiarazione della leader di Fratelli d' Italia.

"Non comprendo la ratio di far togliere la mascherina in classe ai bambini vaccinati perche' non e' vero che la vaccinazione ferma il contagio. Puoi essere vaccinato ma essere contagiato e contagioso. Serve solo a mettere all'indice bambini e ragazzi non vaccinati. O il Governo mi dice che non intende piu' considerare il dato del contagio ai fini delle chiusure oppure questa misura di far togliere le mascherine in classe ai ragazzi ci riporta alla dad. Siccome il governo non e' in grado di dirci nulla spostiamo tutto sulla campagna vaccinale ma questo non ci risolvera' il problema".Lo dichiara la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un’ intervista alla trasmissione televisiva ‘Morning News’ su Canale 5."Dal mio punto di vista non e' che servano miliardi. La regione Marche ha investito alcuni milioni per mettere nelle classi l'aerazione meccanica controllata. A Draghi questo tema lo posi ad aprile ma mi pare che non se n'e' fatto nulla. Si parla solo di vaccini", conclude.