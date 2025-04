Solidarietà al Divino Amore: "Pasqua per tutti" regala sorrisi ai bambini della Casa Famiglia

Un pomeriggio di emozioni, solidarietà e sorrisi al Santuario della Madonna del Divino Amore, dove si è svolta “Pasqua per tutti”, un evento speciale pensato per portare gioia ai piccoli ospiti della Casa Famiglia Mater Divini Amoris.

L’iniziativa, realizzata alla vigilia della Santa Pasqua e nell’anno del Giubileo della Speranza, ha visto protagonista l’attivista e giornalista Claudia Conte insieme all’ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato, reduce dai festeggiamenti per il 173° anniversario della Fondazione della Polizia. In un clima di festa e commozione, i bambini hanno ricevuto in dono uova di cioccolato, quaderni, generi alimentari e tanti sorrisi, simboli concreti di vicinanza e inclusione.

A rendere l’iniziativa ancora più speciale, la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo: gli attori Francesco Testi, Pietro Romano, Alex Partexano e il regista Francesco Apolloni hanno portato la loro presenza e il loro affetto, condividendo momenti di gioia con i piccoli, insieme ai volontari dell’ANPS.

L’associazione, guidata al Santuario dal Coordinatore Carlo De Rosa, è da sempre attiva nel supporto alle fasce più fragili della società.

“Pasqua per tutti” ha rappresentato un’occasione preziosa per ribadire il valore della solidarietà e per ricordare che, anche nei momenti difficili, nessuno è solo.