Sport: domenica la Corsa del Ricordo a Milano e Catania

La Corsa del Ricordo da nord a sud. Due appuntamenti domenica 17 settembre a Milano e a Catania, per unire simbolicamente l’Italia nel ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo Giuliano/Dalmata.Nel capoluogo meneghino l’evento sarà ospitato nel Parco delle Cave su un percorso di 10 km intorno ai 4 laghi del parco delle Cave e poi un altro tragitto di 5 km per famiglie e bambini. La partenza è prevista per le 9.30.Per Catania si tratta di una prima volta, ma gli organizzatori, guidati da Angelo Musmeci presidente dell’Asi Catania, hanno fatto le cose in grande allestendo un percorso che attraversa le vie del centro storico con arrivo e partenza da Piazza dell’Università. La manifestazione etnea è inserita nel quadro degli eventi organizzati per lo Sporticity Day.La Corsa del Ricordo domenica 24 farà tappa a Novara e San Felice Circeo mentre concluderà il 2023 il 5 novembre con la tradizionale tappa di Trieste nel suggestivo percorso intorno alla Foiba di Basovizza.Gli eventi di Milano e Catania sono stati presentati ufficialmente alla stampa nei giorni scorsi con grande riscontro mediatico.Marco Contardi, Presidente Asi Lombardia, dichiara: “Lo Sport è da sempre uno strumento di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale è dunque per questo che ASI Lombardia è onorata nel poter organizzare una Corsa in Ricordo della tragedia che ha colpito centinaia di migliaia di italiani in modo tale da tener vivo la loro e la nostra Storia. Poiché lo Sport unisce e non divide crediamo che questa manifestazione sia utile per far conoscere a tutti i partecipanti, e non solo, ciò che hanno vissuto i nostri connazionali, Asi Milano insieme a ANVGD e TopTraining, che si occupa della parte tecnica della manifestazione, è orgogliosa della crescita di questa manifestazione, fortemente voluta dal nostro ente e sostenuta dalle istituzioni”.Angelo Musumeci, Presidente Asi Catania, dichiara: “Per il nostro comitato provinciale di Catania, per il comitato regionale Sicilia, diretto da Maria Tocco e per tutta la città etnea è un onore accogliere, per la prima volta, la Corsa del Ricordo. Per questo ringrazio il presidente nazionale Asi Claudio Barbaro, gli ideatori dell’evento Roberto Cipolletti e Sandro Giorgi e tutti gli organizzatori che hanno dato fiducia al nostro comitato e alla nostra città, inserendola nel circuito nazionale della Corsa del Ricordo. Sarà un momento di sport ma anche di condivisione tra tutti i partecipanti, sia professionisti che dilettanti, ma sarà anche un momento importante per ricordare un fatto storico che ha segnato il nostro Paese”.- La gara si svolgerà su un suggestivo tracciato di 10 km intorno ai quattro laghi del Parco delle Cave nella zona ovest della città, con partenza alle 9.30 presso l’ingresso di via Cancano Milano.- Si parte alle 9.30 da piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (da ripetersi 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.- Roma, Milano, San Vito Dei Normanni e Trieste hanno fatto da apripista lo scorso ottobre, e nel 203 la Corsa del Ricordo tornerà a dare vita ad una significativa iniziativa per porre l’accento sulla tematica legata alla violenza di genere e, più in generale, per dare risalto allo sport coniugato al femminile, troppo spesso svilito rispetto a quello maschile, la Corsa del Ricordo For Woman, una gara nella gara, riservata alle donne.L’evento, realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà dedicato a Norma Cossetto, la studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, trucidata dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.