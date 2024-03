Su Discovery+ torna la seguitissima trasmissione “Chi ha dormito in questo letto” con Damiano Gallo e Silvana Giacobini

Da martedì 2 aprile 2024, per tre martedì consecutivi, andrà in onda la seconda parte della quarta stagione della trasmissione “Chi ha dormito in questo letto”, il programma televisivo di intrattenimento culturale che valorizza il territorio italiano raccontando castelli, palazzi e ville storiche tra i più esclusivi d’Italia.

Prodotto da Damiano Gallo Productions e in onda su Discovery+, canale 56 HGTV – Home & Garden Tv, la trasmissione accompagna piacevolmente il pubblico alla scoperta di straordinarie dimore d’epoca e delle famiglie che le hanno abitate e conservate fino a oggi.

In ogni episodio il conduttore Damiano Gallo, con la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, s’intrattiene con i padroni di casa facendosi raccontare aneddoti e curiosità legati alle residenze e al territorio in cui si trovano facendo scoprire al telespettatore gli straordinari intrecci tra la storia degli edifici e quella di chi vi ha soggiornato. Ulteriori curiosità su edifici storici e splendidi giardini privati sono raccontati da giornalisti ed esperti del mercato immobiliare.

Gli episodi della seconda parte della quarta stagione sono sei, tutti girati nel Lazio tra Roma e la provincia di Viterbo. Ogni puntata viene trasmessa in replica il venerdì della stessa settimana alle ore 9.00.

Martedì 2 aprile, alle ore 11.00, andranno in onda gli episodi 7 e 8 dedicati al Castello di Torre in Pietra nella campagna romana e al Castello di Proceno nel cuore della Tuscia. Nel primo, a Damiano Gallo e Silvana Giacobini incontrano la proprietaria Silvia Carandini e la consulente immobiliare Ilaria Ciotoli; nel secondo, invece, dialogano con la padrona di casa Cecilia Cecchini e la consulente immobiliare Donatella Larizza.

Martedì 9 aprile, alle ore 11.00, gli episodi 9 e 10 raccontano Palazzo Cozza Caposavi a Bolsena e Castello Ruspoli a Vignanello. Ad accogliere i conduttori, rispettivamente il proprietario Francesco Cozza Caposavi, e la consulente immobiliare Tiziana Grilli.

Infine, martedì 16 aprile, alle ore 11.00, l’episodio 11 è incentrato su Palazzo Ruspoli, in via del Corso, nel centro storico di Roma, in compagnia della principessa Maria Pia Ruspoli, mentre l’episodio 12 racconta Palazzo Ferrajoli, situato sempre nella capitale nel rione Colonna, dove ad aprire le porte è il proprietario Giuseppe Ferrajoli.

In entrambi gli episodi, intervengono Alessandro Agnoli, direttore di Vivere Country e Casa Chic, e Christian D’Antonio, direttore di The Way Magazine.



Le repliche di tutti gli episodi andranno in onda: venerdì 5 aprile per gli episodi 7 e 8; venerdì 12 aprile per gli episodi 9 e 10; venerdì 19 aprile episodi 11-12.

La messa in onda per tutti è prevista alle ore 9.00.

Visto il successo delle precedenti edizioni, che hanno totalizzato una media di 700 mila spettatori su HGTV (canale 56 del digitale terrestre, canale 418 di Sky) e un milione di views in streaming su Discovery+ e su homegardentv.it è già stata confermata la prossima stagione.

Damiano Gallo, noto come agente immobiliare dei vip con la sua agenzia Damiano Gallo Estates, è un imprenditore a tutto tondo. Nel 2016 fonda la sua casa di produzione, Damiano Gallo Productions. Il suo percorso televisivo parte dal canale 7 Gold con : Il Bello del Mattone, ABC casa, Il Bello del Benessere e Il Bello on the Road, che gli aprono le porte al grande pubblico. Oggi Damiano è un volto del canale HGTV di Discovery+, con Chi ha dormito in questo letto e Il Bello del Mattone.

È anche l’ideatore del premio letterario Alessandra Appiano oltre che direttore artistico del Siracusa Book Festival e del Piazza Armerina Book Festival. A Piazza Armerina, tra il 2018 e il 2019, ha ricoperto la carica di assessore al Patrimonio, Centro Storico, Media e Comunicazione.