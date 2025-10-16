Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:50
Sui Tetti: "Bene Bellucci sul tetto del 5 per mille"
Sui Tetti: "Bene Bellucci sul tetto del 5 per mille"

(Prima Pagina News)
Giovedì 16 Ottobre 2025
Roma - 16 ott 2025 (Prima Pagina News)

"Questa misura rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo del volontariato e dell'associazionismo".

“Il mondo associativo accoglie con favore l'aumento del tetto del 5x1000, annunciato dalla Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, sull'incremento del tetto del 5x1000 destinato al Terzo settore nella prossima legge di Bilancio.

Questa misura rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo del volontariato e dell'associazionismo", dichiara il portavoce di Ditelo sui Tetti. 

"L'attuale tetto di 525 milioni di euro non rispecchia più la generosità dei cittadini italiani, che nel 2024 sono stati quasi 18 milioni a scegliere di destinare una quota della propria Irpef al sostegno delle organizzazioni del Terzo settore.

"Il superamento del tetto stabilito per legge ha finora impedito che le scelte dei contribuenti fossero pienamente valorizzate. L'incremento annunciato permetterà alle associazioni di continuare a svolgere il proprio ruolo di presidio sociale e culturale sul territorio, rispondendo ai bisogni della comunità con progetti e servizi essenziali".

"Ringraziamo il Governo per aver riconosciuto l'importanza strategica del Terzo settore nel tessuto sociale del Paese", conclude il portavoce. "Questo intervento dimostra che il dialogo tra istituzioni e mondo associativo può produrre risultati tangibili a beneficio di tutti i cittadini".


