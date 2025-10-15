Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aerospazio: Leonardo e Boeing insieme per maxi commessa all'US Army
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
di Renato Narciso
Mercoledì 15 Ottobre 2025
Roma - 15 ott 2025 (Prima Pagina News)

Le 2 aziende presenteranno l'AW119T per rispondere al requisito USA di un nuovo elicottero da addestramento nell'ambito del programma denominato ‘Flight School Next’

L'azienda italiana Leonardo e quella USA Boeing stanno collaborando per cercare di rispondere al requisito dell'US Army inerente un nuovo elicottero da addestramento nell'ambito del programma denominato ‘Flight School Next’.

Tale requisito valuterà quale sarà la miglior proposta in grado di soddisfare un contratto che prevede che lo stesso vincitore, una volta selezionato, mantenga la proprietà e la gestione dei servizi di addestramento da fornire.

La partnership tra le due aziende consente di mettere in comune l’esperienza operativa di Boeing nella formazione della componente ad ala rotante dell’Esercito degli USA con l’elicottero da addestramento AW119T di Leonardo, al fine di offrire una soluzione efficiente e scalabile per la formazione della prossima generazione di piloti.

L’esperienza di Boeing comprende servizi di training e supporto per i sistemi di missione per gli elicotteri AH-64 Apache nel mondo, comprendenti diversi sistemi di simulazione nel sillabo addestrativo e programmi di sviluppo per gli istruttori, al fine di garantire la prontezza operativa degli equipaggi di tale modello di aeromobile.

I servizi di Boeing, insieme a integrazione sistemica, simulazione e capacità di gestione dei programmi, mette in condizione i partner di fornire una risposta completa a tale nuovo requisito.

 L'AW119T è un elicottero monomotore da addestramento già presente sul mercato che ha ormai superato 100mila ore di volo, delle quali oltre 16mila secondo le regole del volo strumentale e con oltre 40mila atterraggi dopo procedura di autorotazione.

Leonardo supporta 130 elicotteri AW119T impiegati dalla US Navy in una località non lontana dalla base dello US Army di Fort Rucker, Alabama, assicurando sinergie dal punto di vista logistico e rapidità di risposta.

Boeing e Leonardo hanno in programma di fornire un servizio articolato in grado di accrescere le ore di addestramento e le competenze, con un modello addestrativo flessibile e scalabile per l’intera durata del contratto. 

Gli elementi fondamentali di tale proposta sono:

Elicottero maturo e con basso rischio: il sistema AW119T è collaudato presso operatori in USA e alleati, con posti a sedere e serbatoi del carburante progettati per resistere ad impatti e la capacità di eseguire atterraggi dopo procedura di autorotazione e addestramento per gestire le emergenze in volo;

Sistema di addestramento completo: un’offerta chiavi in mano comprendente elicotteri, parti di ricambio, manutenzione, istruttori, simulatori e standard;

Miglior formazione: un programma basato su competenze e formazione in più fasi che unisce addestramento sull’elicottero, simulatori avanzati, capacità di pilota istruttore virtuale e verifica dei progressi basati su tecnologie digitali in maniera da sviluppare soluzioni individuali per l’apprendimento e massimizzare le ore di volo;

Efficienza operativa: logistica automatizzata, programma ottimizzato della manutenzione e calendarizzazione adattiva del training per mitigare l’impatto delle condizioni climatiche e migliorare l’uso degli elicotteri;

Capacità di supporto e produzione: un network di supporto già esistente, comprensivo di un centro di assistenza tecnica pienamente operativo e capacità produttiva per l’AW119T per soddisfare la domanda del programma.  


