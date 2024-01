Sui Tetti: "Palliative vera priorità"

“E’ salita in sala vera e propria commozione - racconta Domenico Menorello del network “Sui tetti” a proposito dell’appuntamento svoltosi in consiglio regionale questa mattina- quando i palliativisti hanno raccontato della bellezza umana e della positività oggettiva di curare sempre, come segno che la vita ha sempre un valore assoluto, perché porta sempre dentro di sé un grido di speranza che la trascende.Ma i dati ci hanno inchiodato alla drammatica realtà: 160.000 Veneti che necessiterebbero della terapia del dolore non le riceveranno. Ecco la vera priorità, invocata con autorevolezza da Maria Pia Garavaglia.Si è fatta poi una vera “operazione verità” rispetto alle proposte di legge Cappato, che vengono dipinte solo come una “fissazione di termini” ai contenuti della sentenza.Invece, queste proposte intendono inserire un obbligo di prestazioni sanitarie di morte, obbligo direttamente escluso dalla sentenza della corte e che trascinerebbero il Veneto verso l’indifferenza e lo scarto dei malati.Molti i consiglieri regionali e le associazioni presenti, così come va ricordato che il ringraziamento alla testimonianza alla vita offerto dal coraggio della consigliera Bigon è stata accolta da un caloroso applauso.Ci si è infine dati un arrivederci ad appuntamenti periodici ed è addirittura emersa l’idea della opportunità di un osservatorio regionale sulle palliative, per stimolare che il gravissimo gap in Veneto sia colmato al più presto”