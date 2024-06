Tajani: vicinanza all’iniziativa della Fondazione Rubes Triva

La necessità di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro e l’esigenza di mantenere alta l’attenzione su un tema di fondamentale importanza per la società italiana è stato ribadito dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani a conclusione della Terza edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, svoltasi, dal 12 al 14 giugno, presso il Palazzo Ducale di Pesaro.

Il Ministro, esprimendo vicinanza all’iniziativa della Fondazione Rubes Triva, ha espresso l’impegno del Ministero e del Governo per tutelare la sicurezza sul lavoro “con interventi improntati alla prevenzione, alla formazione, alla sensibilizzazione e con una forte azione di lotta all'irregolarità”. Il Ministro ha, altresì, sottolineato l’importanza di investire nel capitale umano, ritenendo che la cultura della sicurezza debba essere la chiave di volta del sistema economico italiano. “È cruciale, - ha concluso Tajani - che Istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e società civile, lavorino insieme per un ambiente di lavoro che rispetti e valorizzi l’individuo e ne promuova il benessere. Chi lavora in un contesto sano, lavora meglio e con maggiore serenità. Nell’interesse dell’economia. In sicurezza”.

Nei tre giorni in cui si sono svolti i lavori sono intervenuti illustri esponenti delle istituzioni europee e nazionali, tra cui Nicolas Schmit, Commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione, Paola Mancini, Membro della X Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati della Camera dei deputati e Cinzia Pellegrino, Membro della IV Commissione permanente delle politiche dell’Unione europea del Senato.

Il Festival SSL 2024 è stato patrocinato dal Parlamento europeo, Commissione europea – Rappresentanza italiana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Pesaro, Pesaro 2024, Istituto Inail e ITC – ILO.