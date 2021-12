Teatro: Marianella Bargilli in tournée nella sua amata Sicilia con Pippo Pattavina

In estate è stata Virginia Woolf in Un a stanza tutta per sé, al Teatro Campania Festival; in autunno è stata Fedra al teatro Olimpico di Vicenza e adesso Marianella Bargilli sta incantando il pubblico siciliano con una tournée che la vede come protagonista femminile di Uno, nessuno e centomila in cui interpreta sia Dida, moglie del protagonista sia la folle Annarosa. Accanto e lei come protagonista maschile dell’opera di Pirandello Pippo Pattavina.“Adoro la Sicilia da sempre – confessa l’attrice- meta di tournée di spensieratezza, di vacanza, di indagini culturali, la adoro. È una terra forte bellissima accogliente e c’è un bellissimo pubblico abituato ad andare a teatro, hanno teatri bellissimi e una tradizione anche di scuola siciliana attoriale”. “E poi lavorare con un professionista come Pippo Pattavina impreziosisce l’esperienza – aggiunge- è uomo con una grande consapevolezza della scena e padronanza del suo mestiere che ti fa sentire a tuo agio in ogni momento”.I due saranno protagonisti di una riduzione dell’originale che vedrà sul palco oltre loro solo tre attori, che interpreteranno tutti i ruoli maschili, le musiche originali sono di Mario Incudine, la regia affidata ad Antonello Capodici.“Gli attori, volutamente, si trasformano in una sequenza di personaggi -spiega Capodici- traghettando, dall’uno all’altro, le caratteristiche comuni, i caratteri più evidentemente condivisi […] Il femminile mutevole, soggiogante è oscuro ed ambiguo: la bravura di Marianella Bargilli, inquieta ed inquietante. Perfetta nel travasare elementi di contrasto di un personaggio nell’alchimia dell’altro”.L’opera: Uno, nessuno e centomila è l’ultimo romanzo di Luigi Pirandello, punto più alto della sua riflessione sull’essere e l’apparire, sulla società e l’individuo, la natura e la forma da lui stesso definito il “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”.Uno, nessuno e centomilaCon Marianella Bargilli e Pippo PattavinaRegia di Antonello CapodiciMusiche originali di Mario IncudineABC ProduzioniLe date della tournéeDicembre4/5: Catania - Teatro ABC7: Ragusa - Teatro Marcello Perracchio9/10/11/12: Catania - Teatro ABC16: Caltanissetta - teatro Regina Margherita18: Carlentini - Teatro comunale Turi Ferro19: Augusta - Teatro Città della NotteGennaio 2022Dal 19 al 23: Brescia - Teatro SocialeDal 25 al 30: Roma - Teatro Quirino Vittorio GassmanFebbraio 20221: Cecina - Teatro Comunale De Filippo12/13: Modica - Teatro Garibaldi14/15: Capo D’Orlando - Rosso di San SecondoDal 18 al 21 - Ferrara - Teatro Comunale22/23: Vicenza - Teatro Comunale24: Este - Teatro Ferinelli25: Cittadella - Teatro SocialeMarzo 20224/5/6: Faenza - Teatro Masini