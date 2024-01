Tennis, Australian Open: Jasmine Paolini eliminata agli ottavi

Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open di Melbourne si ferma agli ottavi di finale.La tennista toscana, 28 anni e n. 28 Wta e 26esima tra le teste di serie, dopo aver sconfitto Anna Blinkova al terzo turno, è stasta battuta dall'altra russa, Anna Kalinskaja, che ha vinto in due set, terminati con i risultati di 6-4 6-2, al termine di un'ora e 17 minuti di gioco.“Sono molto contenta per il torneo ma c’è anche un po’ di delusione per la partita. Avrei potuto fare qualcosa di meglio, mi spiace, sono un po’ triste ma il tennis è questo. Lei ha giocato bene, con palla pesante e profonda e ha commesso pochi errori. Avrei potuto e dovuto fare qualcosa in più, le ho reso la vita troppo semplice e lei ha potuto giocare con serenità. Mi ha messo sotto stress e io, invece di rimanere lucida e trovare delle soluzioni, mi sono messa fretta”, ha detto Paolini al termine della partita.“Il torneo è stato molto positivo, dobbiamo concentrarci sulle cose buone e migliorare quelle che oggi non sono andate bene. Le partite che ho vinto sapevo di poterle vincere ma sono riuscita a rimanere sempre lì mentalmente. Sono soddisfatta ma allo stesso tempo vorrei continuare a salire di livello. La sfida per me sarà dare ogni giorno qualcosa in più e giocare stabilmente in questi tornei e il più possibile con le top player”, ha continuato.Ai quarti di finale, la Kalinskaja se la vedrà contro la cinese Qinwen Zheng, 12esima tra le teste di serie, che ha battuto la francese Oceane Dodin per 6-0 6-3. Nella parte alta del tabellone, invece, la 19enne ceca Linda Noskova, che a sorpresa ha eliminato la numero 1 Iga Swiatek e ha beneficiato del ritiro di Elina Svitolina (19esima testa di serie) sul 3-0, sfiderà l'ucraina Dayana Yastremska, proveniente dalle qualificazioni, che ha eliminato la bielorussa Viktoria Azarenka, 18esima nel seeding, sconfiggendola in due set, terminati con i risultati di 7-6(6) 6-4.Per quanto riguarda gli uomini, ai quarti Daniil Medvedev (3) se la vedrà contro Hubert Hurkacz (9): il tennista russo ha battuto il portoghese Nuno Borges per 6-3 7-6(4) 5-7 6-1, mentre il polacco ha sconfitto la wild card francese Arthur Cazaux, imponendosi per 7-6(6) 7-6(3) 6-4. Nella parte bassa del tabellone, invece, Carlos Alcaraz (2), che è riuscito a sconfiggere per 6-4 6-4 6-0 il serbo Miomir Kecmanovic, se la vedrà contro Alexander Zverev (6), che ha battuto il britannico Cameron Norrie (19) per 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6(3).