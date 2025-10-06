Torino: gratuità di parto e aborto per donne migranti, da Consiglio Comunale ok ad atto

Le donne migranti e le donne straniere non iscritte al Sistema sanitario regionale debbono pagare l’assistenza in gravidanza, per il parto e per l’aborto.

Lo ricorda l’atto approvato dal Consiglio comunale presentato da Silvio Viale (+ Europa, Radicali italiani) che impegna la Giunta comunale a favorire la creazione di un tavolo di confronto con la Regione e le Fondazioni su come istituire un fondo di solidarietà per pagare alle aziende sanitarie, universitarie e ospedaliere cittadine i DRG per l’assistenza in gravidanza, per il parto e per le procedure della legge 194/78, quando non sono coperte dal SSR, dall’STP e da altre forme di assicurazione.

La mozione sollecita la Regione Piemonte affinché sia promossa la copertura di tali spese e a rappresentare la questione ai ministeri della Salute e della Famiglia, Natalità, Pari Opportunità.