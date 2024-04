Torino: riaperto il Giardino Nuova Delhi

Oggi pomeriggio è stato ufficialmente inaugurato in corso Correnti il giardino Nuova Delhi, alla presenza del Sindaco di Torino, dell’assessore alla Cura della città e al Verde e dal presidente della Circoscrizione Due.

Al termine dei lavori di riqualificazione il giardino si presenta più verde, accogliente e sicuro, con una nuova area giochi inclusiva, più spazi di aggregazione e con una nuova illuminazione a basso consumo. I lavori sono stati finanziati con fondi React-Eu nell’ambito di una delle misure del Pon Metro che riguarda, nel complesso, la riqualificazione di nove aree verdi in tutte le Circoscrizioni. Tutti gli interventi hanno in comune l’utilizzo di materiali sostenibili, di attrezzature ludiche innovative e di soluzioni progettuali improntate alla mitigazione degli eventi meteo estremi.

La riqualificazione del giardino Nuova Delhi ha portato alla realizzazione di una nuova area giochi centrale, accessibile ed inclusiva, dotata di attrezzature ludiche di alta qualità, ad elevato valore ricreativo, con una nuova pavimentazione antitrauma filtrante. Di nuova realizzazione anche il viale centrale che oltre ad unire le aree ludiche presenti nel giardino, ora accorpate e riorganizzate, rappresenta un vero e proprio percorso tematico dedicato alla scienza, con attrezzature ludiche di tipo didattico.

Rinnovati anche gli spazi per la pratica sportiva, con la riqualificazione del campo da calcetto con nuove porte e un nuovo tracciamento delle linee da gioco. In prossimità del campo è stata inoltre realizzata un’area di sosta e di aggregazione pensata per i più giovani, attrezzata con tavoli e sedute, con una pergola frangisole e con una nuova pavimentazione di tipo drenante.

Ulteriori spazi per la sosta, con sedute e nuovi alberi a garantire l’ombreggiamento, sono stati ricavati anche riconversione in area prativa dell’area giochi dismessa di via Barletta.

Nella progettazione degli spazi ha avuto un ruolo centrale la componente ambientale, con una significativa riduzione delle superfici pavimentate impermeabili e con un incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, con 31 nuovi esemplari messi a dimora, per garantire il drenaggio naturale delle acque meteoriche e diminuire l’effetto isola di calore.

Nel giardino sono stati inoltre posati nuovi tavoli con panche, sedute, cestini portarifiuti e rastrelliere per monopattini. Da ultimo, si è provveduto a realizzare un nuovo impianto di illuminazione pubblica con tecnologia ad alta efficienza e a risparmio energetico.