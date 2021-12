Tremonti: “Se cambia il governo sarà il caos”

“L’alternativa è tra la ricostruzione, che è già difficile, e distruzione che sarebbe certa”.È netto il giudizio dell’ex ministro dell’Economia e delle Finanze nei governi Berlusconi. Per Giulio Tremonti l’esecutivo Draghi è l’unico possibile che può guidare il paese in un momento di emergenza sanitaria ed economica. Che può gestire le riforme, il Pnrr, l’inflazione alta e i costi delle materie prime schizzati alle stelle.“L’alternativa è ricostruzione o distruzione”, ha detto in un’intervista su Libero. “La legislatura è giunta esattamente a metà; non può terminare, abbiamo bisogno di un governo forte e di un Parlamento stabile, che esclude gli esperimenti”, ha detto Tremonti.“L’alternativa è tra ricostruzione, che è già difficile, e distruzione che sarebbe certa. Questo governo nasce in termini di unità nazionale e di unità del Parlamento; e l’ispirazione è l’Italia del ‘48. Il doppio scopo è superare l’emergenza sanitaria e le riforme”, ha aggiunto.“Se cambia il governo sarà il caos”, ha concluso Giulio Tremonti.