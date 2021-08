Trieste: al via "Link Festival del Giornalismo e dei Nuovi Media"

Si terrà dal 2 al 5 settembre 2021.

Conto alla rovescia per l’8^ edizione di Link Festival del giornalismo e dei nuovi media: da giovedì 2 a domenica 5 settembre Trieste si proietta nel cuore dell’attualità con un programma dedicato alla ripresa sostenibile e con 80 voci del nostro tempo, quattro giornate per una full immersion che guarda al futuro post pandemico.Appuntamento nella Fincantieri Newsroom di Piazza Unità, per un lungo fine settimana – spiegano la curatrice di Link Francesca Fresa e il Direttore editoriale Giovanni Marzini– insieme ai grandi protagonisti dell’informazione, della cultura, della scienza, dell’economia, dello sport, dell’ambiente, della Radio e della TV che si alterneranno ogni ora “live” sul palco della Fincantieri Newsroom in piazza Unità d’Italia: una grande arena multimediale per oltre venti ore di dirette.Tutti in presenza, “live”, per 20 panel aperti gratuitamente al pubblico nella scenografica Piazza Unità d’Italia, dietro prenotazione e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.Trieste capitale del giornalismo di qualità, con uno sguardo sugli scenari futuri che vanno delineandosi.Organizzato da Federico Prandi per la Prandicom Comunicazione & Marketing, Link Festival è promosso in partnership con Fincantieri, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la coorganizzazione del Comune di Trieste, con il sostegno inoltre della Fondazione CRTrieste, di Crédit Agricole Friuladria, sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo, entrambi con postazioni speciali per interviste, dirette e collegamenti.Link Festival sarà accessibile gratuitamente per tutti, dietro presentazione del green pass, con prenotazione obbligatoria per ogni singolo appuntamento presso gli sportelli Ticket Point a Trieste in Corso Italia, da lunedì a sabato (h. 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.00) e, da giovedì 2 settembre, per tutta la durata del festival, anche presso il desk Ticket Point all'ingresso della Fincantieri Newsroom, dove si potranno anche effettuare prenotazioni last minute per i posti ancora disponibili, 30 minuti prima dell’inizio di ogni incontro.Info e aggiornamenti: linkfestival.it.Link Festival e la ripresa sostenibile: fra i protagonisti, un grande esperto delle dinamiche del mondo del lavoro: è il sociologo Domenico De Masi, cui va il Premio Fieri giunto alla seconda edizione "per le importanti ricerche in ambito accademico e sociologico. Le sue riflessioni – recitano le motivazioni - e il suo concreto contributo hanno arricchito le coscienze, segnando la rotta di un profondo impegno civile".L'intuizione di una necessaria possibilità di riequilibrio fra le dinamiche del lavoro, la sicurezza sociale e la realizzazione personale dei cittadini ha trovato conferma, nei mesi più cupi del nostro tempo, in una formula - lo 'smart working' - alla quale il prof. De Masi ha dedicato le brillanti riflessioni del saggio "Smart working: La rivoluzione del lavoro intelligente" (Marsilio).Il riconoscimento, istituito nel 2020 da Fincantieri e nato per valorizzare chi si è distinto con originalità e autorevolezza nel proprio ambito professionale - sarà consegnato domenica 5 settembre, alle 18, in occasione dell’incontro che vedrà protagonista Domenico De Masi in dialogo con l’AD Fincantieri Giuseppe Bono. Condurrà il panel la giornalista Giuseppina Paterniti, già direttrice TG3 e attuale direttrice editoriale dell’offerta informativa RAI.Link Festival sarà sede di celebrazione di vari riconoscimenti e si aprirà, giovedì 2 settembre alle 19, con la 10^ edizione del Premio Crédit Agricole FrulAdria Testimoni della Storia assegnato al Direttore del quotidiano La Repubblica Maurizio Molinari: introdotta dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, sarà la Presidente di Crédit Agricole FriulAdria Chiara Mio a consegnare il Premio nella Serata di anteprima della VIII edizione di Link Festival.Subito dopo Maurizio Molinari sarà protagonista di un dialogo con il direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo, Omar Monestier e con il Presidente ISPI e Presidente Fincantieri Giampiero Massolo, dove ampio spazio sarà dato alla drammatica situazione in Afghanistan.Nella mattinata di venerdì 3 settembre il focus si sposterà sullo storico Premio San Giusto d’oro, ideato dall’Associazione Cronisti Giuliani e organizzato da Assostampa FVG: a Link Festival faranno tappa il vincitore 2020, l’agroeconomista Andrea Segrè, e la corrispondente Rai da Pechino, Giovanna Botteri cui va la targa speciale San Giusto d’oro di questa edizione e che lo scorso anno ha presieduto la Giuria del Premio Luchetta.Andrea Segrè sarà in dialogo con il presidente Assostampa FVG Carlo Muscatello: un’occasione per conversare sui temi più attuali legati alla sostenibilità e al futuro post pandemico.Sempre a Link, sabato 4 settembre, si celebra il Premio Unicef conferito al Direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio: il riconoscimento sarà consegnato dalla Presidente Unicef Italia, Carmela Pace, farà seguito l’incontro con il portavoce Unicef Andrea Iacomini e la giornalista Fabiana Martini intorno alle grandi questioni internazionali e umanitarie a cominciare dall’emergenza afghana.Link Festival in presa diretta da Trieste, sulle questioni più calde del nostro tempo. Prima fra tutte, l’emergenza sanitaria: venerdì 3 settembre, alle 18, “Un vaccino per amico” con due figure chiave dell’impegno contro la pandemia, il presidente AIFA Giorgio Palu’ e lo scienziato e accademico Mauro Giacca, membro di Academy of Medical Science e professore al King's College di Londra.Si parlerà dei vaccini, della terza dose, delle cure in arrivo contro il covid, ma anche dei vaccini come tramite per curare altre patologie, come il cuore infartuato.La ripresa sostenibile parte dalla cura e dalle prospettive del territorio: una riflessione sulla realtà, sulle potenzialità e sui progetti legati al Friuli Venezia Giulia, in rapporto anche all’uscita dalla crisi pandemica, arriverà dal dialogo del Presidente Massimiliano Fedriga con la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente RAI da Pechino. L’incontro è in programma domenica 5 settembre alle 12.Link osservatorio dell’attualità, anche sul versante della riflessione economica: sabato 4 settembre al festival è atteso l’economista Giulio Sapelli, docente all’Università Statale di Milano e membro del Cda della Fondazione Eni Enrico Mattei, vincitore nel 2020 della prima edizione del Premio Fincantieri Fieri. Fresco autore del saggio “Nella storia mondiale. Stati mercati guerre” (Guerini editore), Sapelli sarà protagonista di un’avvincente intervista condotta dalla giornalista, blogger e conduttrice TV Maria Latella.Dal Recovery Plan alla politica economica dei prossimi anni, dalle imprese italiane al piano di defiscalizzazione, alle urgenze per il potenziamento delle infrastrutture pubbliche: un’analisi incalzante fra le urgenze nazionali e le questioni globali, per mettere a fuoco i cambiamenti straordinari che ci aspettano.L’attualità e il giornalismo “al femminile” saranno al centro di Link, sempre venerdì 3 settembre, con il dialogo fra tre volti noti dell’informazione italiana, tre giornaliste che hanno dato contorni memorabili agli accadimenti del nostro tempo: sono Federica Sciarelli, Emma D’Aquino, Giovanna Botteri, sollecitate dal Presidente Ordine dei Giornalisti FVG, Cristiano Degano.Resta invece intramontabile la radio, uno strumento di comunicazione sempre con noi, e quattro grandi voci della radiofonia nazionale venerdì 3 settembre, alle 17, si confronteranno sui segreti di un mezzo che sa farsi amico, complice, discreto sottofondo o attrazione centrale delle nostre giornate: sono Giorgio Zanchini e Giancarlo Loquenzi, rispettivamente autori e conduttori di due format storici di Radio1 come “Radio Anch’io” e “Zapping”, insieme a Ilaria Sotis Vice dir. Rai Radio1 e Fabrizio Repice, radiocronista dell’Europeo 2021 in cui ha trionfato la nazionale italiana.A moderare l’incontro, il giornalista e scrittore Franco Del Campo.Ancora di nuovi media e in particolare dei podcast, si parlerà in un panel che dalle 19 vedrà protagonisti la direttrice della nuova piattaforma Rai Play Elena Capparelli, impegnata in una strategia dedicata alla messa online di produzioni podcast, il giornalista Gerardo Greco, autore e voce di “Metropolis” su La Repubblica e che su Huffpost ha avviato un articolato progetto legato a questo innovativo approccio di informazione e comunicazione, Sabrina Tinelli, Head of editorial content Chora Media, insieme al direttore RAI Friuli Venezia Giulia Guido Corso.Proprio l’informazione sarà al centro di molti incontri sabato 4 settembre a Link Festival: delle prospettive e potenzialità, delle criticità e delle grandi trasformazioni dell’informazione del nostro tempo, nel costante confronto con i nuovi media, dialogheranno dalle 19 a Link il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, la Direttrice di Rai Radio1 e GR Simona Sala, il Direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il volto storico del Tg2 Maria Concetta Mattei, Direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia, coordinati dal responsabile Ansa FVG, Francesco De Filippo.E sulla nuova modalità “edutainment” della TV del pomeriggio, sempre più interprete di format che sanno coniugare le esigenze di intrattenimento e quelle dell’attualità, si confronteranno alle 20 i giornalisti Alberto Matano, al timone de “La Vita in diretta” e presidente di Giuria del Premio Luchetta 2021, con Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno” su Rai1, e Maria Volpe, della redazione Spettacoli – TV del Corriere della Sera. Domenica 5 settembre, alle 11, una riflessione speciale sulla comunicazione della sostenibilità: sensibilizzare capillarmente i cittadini e le componenti sociali - enti pubblici, imprese, scuole, associazioni - è un impegno determinante in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sul tema si confronteranno con Raffaella Mestroni, giornalista di IES Magazine, la divulgatrice scientifica e saggista Eliana Liotta, fresca autrice del libo “Il cibo che ci salverà” (La nave di Teseo), e il giornalista Edoardo Vigna, responsabile di Pianeta 2021 per Rcs/Corriere della Sera.E sempre domenica, dalle 17, i riflettori si sposteranno su un noto musicista e direttore d’orchestra italiano, Beppe Vessicchio, Ambasciatore Unicef e autore di un libro – cult sui temi dell’armonia naturale, “La musica fa crescere i pomodori. Il suono, le piante e Mozart” (Rizzoli), che si confronterà a Link Festival con l’esperto Giuseppe Magro, presidente della sezione italiana di IAIA, l'Associazione internazionale d'impatto ambientale e con il Direttore Generale Unicef Italia Paolo Rozera, intorno ai progetti che, anche con la musica, permettono al territorio e ai nuclei urbani di crescere in sostenibilità, diversificando gli stili di vita e minimizzando l’impatto ambientale. Una diversa “musica” per la nostra vita, da condividere soprattutto con i giovani che erediteranno il pianeta. Conduce l’incontro la giornalista Roberta Ammendola del “Caffè di Rai1”.A Link si parlerà anche di come cambiano i modi e i linguaggi della satira nel nostro tempo: lo faranno due apprezzatissimi autori e conduttori di spazi radiofonici, Luca Bottura e Massimo Cirri, storica voce del programma di Radio2, Caterpillar. Ad intervistarli sarà la giornalista Roberta Giani, dalla scorsa primavera condirettrice del quotidiano Il Piccolo.Fra ironia e satira, il nuovo libro di Luca Bottura ‘Manifesto del Partito Impopolare’ (Einaudi) schiude un caleidoscopio di analisi degli attuali partiti politici e degli scenari futuri.E Massimo Cirri è da due decenni al timone di un programma cult di attualità, declinato con sguardo ironico ed empatico, dal quale hanno preso avvio anche campagne di sensibilizzazione come "M'illumino di meno", giornata internazionale del risparmio energetico.Una dedica speciale, sabato 4 settembre alle 17, sarà quella per l’attore e doppiatore Luca Ward, una “voce” di straordinario talento: da Russell Crowe nel "Gladiatore", a Samuel L. Jackson in "Pulp Fiction", a Pierce Brosnan in "James Bond", a Hugh Grant nel "Diario di Bridget Jones". Voce ed emozione, anima e cuore, passione e coinvolgimento: sul palco di Link l'attore, in libreria con il recentissimo "Il talento di essere nessuno (Sperling & Kupfer), racconterà a Marzia Roncacci, conduttrice di Tg2 Italia, il suo lato più intimo e privato.A chiudere il cartellone di Link Festival 2021 sarà il focus dedicato alla ripresa sostenibile dello spettacolo, e in particolare della scintillante “industria” del cinema. Le produzioni finalmente hanno ripreso a girare, nel rispetto delle norme sanitarie e a Trieste si gira una delle fiction di maggiore successo delle ultime stagioni, “La porta rossa 3”, serie cult di Rai2. Ne parleranno, coordinati dalla giornalista Rai Marinella Chirico, i protagonisti Lino Guanciale e Valentina Romani, con il presidente della FVG Film Commission Federico Poillucci. Dello sport, in una stagione estiva decisamente dorata per l’Italia che psicologicamente è già in ripresa fra le gloriose imprese degli Europei e le 40 medaglie olimpiche, a Link Festival converseranno, venerdì alle 20, il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone e il collega di Sky Sport e firma de La Repubblica, Paolo Condo’, insieme a Filippo Corsini, conduttore della storica trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto e Giorgia Cardinaletti, giornalista e inviata del TG1 a Tokyo. A moderare l’incontro, Giovanni Marzini, Direttore di IES Magazine che ha dedicato l’ultimo numero proprio allo sport Open Air e fresco autore di “Giocoviz”, un saggio ironico sulla psicologia nel tennis.La passione, il tratto comune ai due eventi serali di Link Festival “Link on stage” in programma alle 21, coinvolgente declinazione scenica degli incontri del festival. La passione civile, innanzitutto, che ispira lo spettacolo di venerdì 3 settembre “Il direttore”, progettato e scritto dal giornalista e autore Pietro Spirito con l’attrice e autrice Elke Burul, che firma anche la regia dell’allestimento.“Il direttore” ripercorre la vicenda realmente accaduta di Rodolfo Maucci, germanista e professore di liceo costretto dai nazisti ad assumere la direzione del quotidiano “Il Piccolo” di Trieste tra il gennaio 1944 e il maggio del 1945, negli anni dell’occupazione germanica della città. Maucci decise di attuare una sua personale e solitaria lotta di resistenza boicottando dall’interno il giornale da lui diretto.In scena il pubblico troverà Giovanni Boni, Adriano Giraldi, Leonardo Zannier, Lorenzo Zuffi ed Elke Burul.E sabato 4 settembre, in anteprima assoluta, “Con le ali ai piedi. Il calcio secondo Pier Paolo Pasolini”, la lettura scenica che il giornalista e scrittore Massimo Minella, firma de La Repubblica Genova, dedica al grande poeta di Casarsa Pier Paolo Pasolini, e alla sua grande passione, il calcio: Pasolini ne scriveva, lo seguiva da grande tifoso ma soprattutto amava giocarlo, sia nei campi di periferia, sia nei grandi stadi.Il tema viene affrontato anche con testimonianze dirette di chi è sceso in campo con lui.Link 2021 per le nuove generazioni: parlerà ai giovani attraverso una serie di iniziative dedicate, ai 20-29enni con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico giovane in una dinamica di gamification che unisca i social media al mondo del giornalismo e dell’informazione.LinkToPlay si inserisce nel programma del Festival attraverso le Masterclass, momenti riservati a una ventina di under 30 che incontreranno i protagonisti dell’informazione per ascoltare aneddoti, curiosità e segreti del mestiere; e LinkByNight, dalle 22.00 in Piazza Unità, in una dinamica informale in cui l’ospite avrà modo di interagire con il pubblico attraverso una App dedicata e dove si potrà partecipare ad un quiz con quesiti che diventano spunti di approfondimento per il panel.Saranno numerosissime le dirette dei programmi RAI dall’area dedicata nel Villaggio di Link Festival: a cominciare dai due Speciali programmati dalla sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia sulle frequenze di Radio1 Rai FVG condotti da Gioia Meloni venerdì 3 e sabato 4 settembre, dalle 11.30 alle 12.30.E ci sarà Radio Anch’io, condotto da Giorgio Zanchini, su Radio1 Rai venerdì 3 settembre dalle 7.30 alle 9.30, e Zapping, condotto da Giancarlo Loquenzi, giovedì 2 e venerdì 3 settembre su Radio1 Rai dalle 18.30 alle 20.30.Anche il quotidiano Il Piccolo avrà una postazione speciale dove proporrà interviste e momenti live sul sito ilpiccolo.it, che proporrà lo streaming live di tutti gli incontri di Link Festival 2021, per arrivare a un vasto pubblico, da qualsiasi latitudine.Sul sito repubblica.it del quotidiano La Repubblica sarà in streaming live la Serata anteprima di giovedì 2 settembre, con la consegna del Premio FriulAdria Testimoni della Storia al Direttore Maurizio Molinari.Anche quest’anno il Festival avrà un’attenzione speciale per il tema della parità di genere, confermando l’adesione a “No women, No panel” la campagna promossa dalla Commissione Europea che prevede la presenza di almeno una figura femminile per ogni incontro o convegno negli eventi programmati, in modo da sensibilizzare gli stakeholders e l’opinione pubblica in merito all’equilibro di genere nei panel ed eventi pubblici.Si rinnova anche per questa edizione la collaborazione tra Link e l’Ordine dei Giornalisti che ha inserito gli incontri del Festival nel calendario dei crediti formativi per i giornalisti.