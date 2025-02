Tv: al via la quinta edizione di "Chi ha dormito in questo letto?", il format che porta alla scoperta dei castelli più belli d’Italia

Su HGTV Home & Garden, il prossimo 4 marzo, torna la nuova e interessante edizione del programma Chi ha dormito in questo letto?, ideato e condotto dall’imprenditore, produttore e autore Damiano Gallo, noto volto del canale HGTV di Discovery+, su (canale 56 del digitale terrestre). Ad affiancarlo in ogni puntata, come nella stagione precedente, ci sarà Silvana Giacobini, scrittrice e signora del giornalismo italiano, per anni direttrice delle riviste Chi e Diva e Donna.

Il salotto finale, che da sempre caratterizza questo programma televisivo, vedrà la principessa Giacinta Ruspoli fare gli onori di casa in una delle stanze più rappresentative della residenza con lo stesso Damiano Gallo. Questo momento sarà occasione di approfondimento, di scambi di opinione, di discussione legati al mondo immobiliare e dell’arredamento con gli specialisti del settore: interior designer, agenti immobiliari, architetti, organizzatori di eventi e giornalisti.

Nel corso di questa nuova serie, che andrà in onda dal 4 al 18 marzo, a partire dalle ore 12.00, si scopriranno suggestive magioni, residenze e castelli che raccontano storia e cultura. Sarà anche una stagione di grandi cambiamenti, soprattutto per quel che concerne il format tv. Giacinta Ruspoli non è l’unica vera novità di questa quinta stagione. Oltre al confermatissimo Federico Cianferoni alla regia, entra a far parte del team di Chi ha dormito in questo letto?, nel ruolo di autrice, Eleonora Serafino.

Le cinque puntate sono state girate tutte nel Lazio, nella Tuscia viterbese, tranne l’ultimo episodio, registrato a Castagneto Carducci, nella Maremma toscana.

Si parte con la prima puntata, da Villa Gualterio, a Bolsena, con la Marchesa Giulia Gualterio che farà gli onori di casa. Presenti come ospiti: Andrea Sanna, interior designer, e Paola Pucciatti, giornalista.

Si passa poi al Castello di Santa Cristina, a Grotte di Castro, di proprietà di Antonio Mancini Caterini e sua moglie Cristina Mancini Caterini. Fra gli ospiti della puntata ci saranno Andrea Sanna ed Elena Parmegiani, giornalista e organizzatrice di eventi.

La terza puntata proseguirà a Villa Lais, a Sipicciano, con Ilde Mauri, figlia di Maddalena Mauri, comproprietaria dell’immobile assieme al compagno, Marco Scopigno. Oltre ad Andrea Sanna, come ospite della puntata ci sarà Andrea Moretti, Oak International Real Estate & Oak Lake Como.

La quarta puntata farà scoprire il Castello del Gallo di Mandela, a circa trenta minuti da Roma, casa dei marchesi Michele e Alexandra del Gallo. Bruno Vettore, imprenditore nel settore immobiliare, sarà l’ospite con Andrea Sanna. L’ultima puntata sarà dedicata al Castello di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, a casa del conte Gaddo della Gherardesca. Gli ospiti di questo ultimo episodio saranno: Benedetta Marino, interior designer, e Andrea Sanna.

La prima e la seconda puntata andranno in onda, su HGTV Home & Garden, canale 56 del digitale terrestre, il 4 marzo a partire dalle ore 12.00, mentre la terza e la quarta si potranno vedere il giorno 11 marzo alla stessa ora e l’ultima, la quinta, il 18 marzo.

Le repliche saranno trasmesse dal 7 al 21 marzo dalle ore 9.00

L’inizio della puntata verrà sempre dedicato al territorio circostante: cenni storici, curiosità che legano la dimora alla zona interessata. Ma non solo. Alla ormai celebre domanda “Chi ha dormito in questo letto?”, pronunciata da Damiano Gallo a circa metà della puntata, ci si focalizzerà su alcuni aspetti. Un approfondimento dedicato alla Guest Star che ha soggiornato nella dimora. La Mappa della Dimora e l’Oggetto del Cuore, ovvero il cimelio, il ricordo a cui il proprietario della residenza è particolarmente legato a livello affettivo. Inoltre, Damiano e Silvana, in ogni puntata, si ritroveranno a risolvere enigmi, a cercare chiavi smarrite, a incontrare cavalieri e dame per scoprire segreti e curiosità di famiglie dalla storia millenaria. Per una stagione, come sempre, ricca di curiosità, bellezza e ovviamente cultura.

Damiano Gallo noto come agente immobiliare dei vip con la sua agenzia Damiano Gallo Estates, è imprenditore a tutto tondo. Nel 2016 ha fondato la sua casa di produzione, Damiano Gallo Productions. Il suo percorso televisivo parte dal canale 7 Gold, con Il Bello del Mattone, ABC casa, Il Bello del Benessere e Il Bello on the Road che gli aprono le porte al grande pubblico. Oggi Damiano è un volto del canale HGTV di Discovery+, con Chi ha dormito in questo letto, Il Bello del Mattone e Vinci una casa in Sicilia. È anche l’ideatore del premio letterario Alessandra Appiano, oltre che direttore artistico del Siracusa Book Festival e del Piazza Armerina Book Festival. A Piazza Armerina, tra il 2018 e il 2019, ha ricoperto la carica di assessore al Patrimonio, Centro Storico, Media e Comunicazione. Info: www.damianogallo.it