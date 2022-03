Tv: Carmen Morello torna in scena con grande entusiasmo

Aria di primavera e non solo! Carmen Morello attrice siciliana, ideatrice e conduttrice di “Chef per una sera”, “Artinscena” e “Reality Travellers”, torna in scena con grande entusiasmo.



Al via le iscrizioni di Chef per una sera, gara a squadra di concorrenti che amano cucinare ma non sono cuochi professionisti, quest'anno oltre a preparare un antipasto, un primo piatto e un secondo piatto, alcuni concorrenti sperimenteranno la preparazione della Pinsa Romana grazie alla preziosa guida dei maestri pizzaioli di 100%Pizza di Roma Casalotti e Casal Del Marmo.

Una grande novità riguarda i premi, infatti la prima squadra classificata delle 3 puntate speciali, vincerà il montepremi di euro 500. Le altre squadre classificate vinceranno i premi messi a disposizione dagli sponsor. Le registrazioni inizieranno il 27 aprile da 100%Pizza per continuare a Cinecittà World nel ristorante Charleston.



Tra le novità di quest'anno Carmen Morello sarà nuovamente la presentatrice ufficiale Lazio e Molise di “Una Ragazza per il Cinema” e “Il Più Bello D'Italia”, il cui agente ufficiale delle suddette regioni è Raoul Morandi. Previste diverse selezioni in tutta la regione, con la finale regionale a fine agosto a Cinecittà World, il parco del cinema e della TV. Grande evento con giovani aspiranti modelli e modelle e ospiti del mondo dello spettacolo.





Tra giugno e luglio verranno registrate anche alcune puntate di “Reality Travellers”, il format tv dedicato ai viaggi e con protagonisti diversi viaggiatori alla scoperta di luoghi meravigliosi, arte, cultura e tradizioni. Per iscriversi ai format TV di Carmen Morello o proporre la propria location per ospitare Chef per una sera, inviate una mail a carmen.morello555@tiscali.it o WhatsApp al n. 3493149918.