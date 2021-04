Tv: su RaiPlay la 51ma Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite (2)

La kermesse si articolerà in una staffetta di voci e di cuori con collegamenti da diverse parti del mondo e numerosi moduli tematici:: nell’autunno 2021 è previsto l’evento speciale “Youth4Climate: Driving Ambition” voluta dal Governo italiano nell'ambito della COP 26 di Glasgow. #OnePeopleOnePlanet è stato ufficialmente inserito dal Ministero della Transizione Tecnologica nel programma dell’evento storico nel quale, per la prima volta, verrà consentito ai giovani di dare un contributo alle negoziazioni nell'ambito della conferenza delle parti. “Giovani per la terra” sarà uno spazio dedicato ai giovani e alla loro straordinaria centralità nella questione climatica. Insieme a molti altri ospiti il Ministro Roberto Cingolani (Mite), parteciperà al modulo giovani per rispondere alle domande che i ragazzi rivolgeranno ai grandi della terra. Un evento che si inserisce nella storica collaborazione che Earth Day ha con il Miur e grazie al quale migliaia di scuole saranno collegate a distanza nell'ambito del festival dell'educazione alla sostenibilità che caratterizza da molti anni le celebrazioni italiane dell'Earth Day.: un'attenzione particolare sarà rivolta ai più piccoli con spazi dedicati all’educazione alla sostenibilità, alla divulgazione scientifica attraverso l’intrattenimento, e saranno presentati i frutti di un lungo e meticoloso lavoro fatto in collaborazione con diversi istituti scolastici di assoluto pregio.: “Costruiamo ponti verso il 2030” (il 17mo Obiettivo dell'Agenda ONU 2030 è “partnership”) è il modulo internazionale di #OnePeopleOnePlanet con collegamenti da diverse parti del mondo (Brasile, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti, …) per mettere in luce l'enorme sforzo di tanti "eroi" della terra che lavorano per lo sviluppo sostenibile e per la salvaguardia dell'ecosistema. Il modulo è pensato per creare dei collegamenti costruttivi tra chi condivide la stessa missione da parti diverse del mondo. Personaggi noti e sconosciuti, storie di vita, battaglie civili, dimensioni locali e globali, prospettive e scenari futuri. Tutto calato in un dialogo aperto tra esponenti significativi dei cinque continenti. Una testimonianza e un dialogo internazionali per la costruzione di un futuro migliore.: è il modulo attraverso il quale # OnePeopleOnePlanet si cura di promuovere una cucina sostenibile che riduca al minimo gli sprechi di cibo e di energia oltre a sottolineare l’importanza della corretta nutrizione.: coinvolge cantanti, cantautori e musicisti che uniscono i loro stili, luoghi e generazioni per la tutela del Pianeta. Il tema artistico sarà affrontato sia in uno spazio dedicato che in diversi brevi momenti della giornata chiamati VIP Very Important Planet con decine di artisti coinvolti.: l'innovazione ha generato le ere industriali e le loro conseguenze ma è anche una delle più concrete speranze per uscire da questa crisi. Innovare vuol dire definire il nostro futuro, è urgente una cultura dell'innovazione che ci permetta di scegliere consapevolmente il nostro futuro governando Transizione Ecologica e Transizione Digitale affinché costruiscano un mondo a misura del Pianeta, dell'uomo e della sua felicità. L'innovazione per lo sviluppo sostenibile è quindi la grande sfida che abbiamo davanti. In questo spazio si affrontano in modo efficace e divertente gli scenari futuri verso nuovi modelli di produzione e consumo.: l'Economia è chiamata a cambiare i suoi modelli e a crearne di nuovi per un sviluppo che migliori effettivamente la qualità della vita delle persone. C'è una nuova società alle porte, ma c'è anche chi da sempre affronta l'Economia in modo civile e responsabile raggiungendo risultati straordinari.: il modulo “scienza" che affronta i temi della natura spesso in netto contrasto con tanti comportamenti che, invece, la natura la danneggiano. Un chiaroscuro che mette bene in luce la strada che abbiamo da compiere.: lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi, riscatto. Sette parole chiave scaturite dalla storica intervista della Gazzetta a Papa Francesco a inizio 2021. Andiamo a scoprirne il fascino e la bellezza attraverso le storie di sette protagonisti dello sport di ieri e di oggi.: Ancora incentrato sulla metafora dei "ponti" sarà il modulo dedicato al rapporto intergenerazionale. Lo si farà attraverso un Focus sul Patto Educativo Globale che Papa Francesco ha lanciato il 12 settembre 2019 quale risorsa epocale per l'umanità di oggi. Se ne parlerà con S.E. Mons. Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che segue il progetto, e con Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Daranno poi la loro testimonianza giovani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nel centenario dall'istituzione, che da anni si impegna in progetti di "apprendimento servizio" sugli obiettivi dell'agenda Onu 2030.: Rai, Ansa, Radio Italia, Donna Moderna, GreenMe, Edizioni Frate Indovino.: Pontificio Consiglio della Cultura – Cortile dei Gentili, Congregazione per l'Educazione Cattolica – Global Compact on Education, Parlamento Europeo, Ministero della Transizione Ecologica, All4Climate Italy 2021; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Stato Maggiore della Difesa, Polizia di Stato.: Istituto per il Credito Sportivo, CNH Industrial, Open Fiber, A2A, Conou - Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Cattolica Assicurazioni. (2-Fine).