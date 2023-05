Ucraina, Tajani: "Ue promuove pace giusta e duratura, non rispondere con atteggiamenti di chiusura"

L'Unione Europea intende promuovere “una pace giusta e duratura in Ucraina”. Così il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'audizione di fronte alle Commissioni Riunite di Camera e Senato, inerente il Consiglio Europeo Affari Esteri, svoltosi a Bruxelles il 22 maggio.“Pur nella consapevolezza dei differenti contenuti delle iniziative di pace promosse da attori terzi, è importante non rispondere con atteggiamenti di chiusura che alimentino la narrativa controproducente dell’Occidente contro il resto del mondo”, dice Tajani, per poi evidenziare che l'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera, Josep Borrell, ha riaffermato che il “sostegno dell’Ucraina, mantenimento di un’elevata pressione sulla Federazione Russa e il coinvolgimento dei Paesi terzi” sono i pilastri fondamentali sulla guerra in corso.