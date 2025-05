Udine, morte Lorenzo Parelli, sentenza: "Avrebbe dovuto essere uno spettatore"

Una "supervisione costante alle operazioni svolte dal tirocinante" e una "pianificazione dell'attività che lo studente avrebbe dovuto svolgere" avrebbero potuto evitare che Lorenzo Parelli morisse.

E' quanto emerso dalle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado emessa il 29 ottobre del 2024 dal Gip del Tribunale di Udine, Carlotta Silva, nei confronti di Claudio Morandini ed Emanuele De Cillia, rispettivamente collega e tutor di Lorenzo, morto in un incidente sul lavoro alla Burimec di Lauzacco (Udine) il 21 gennaio 2022, ultimo giorno del suo periodo di alternanza scuola-lavoro. Lo riferisce "Il Messaggero Veneto".

Morandini, condannato a 3 anni di reclusione, si era allontanato dalla postazione, mentre De Cilia, condannato a 2 anni e 4 mesi, era assente per Covid il giorno dell'incidente.

Parelli, si spiega nella sentenza, era "privo di qualsivoglia formazione circa i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nello specifico ambito in cui stava operando" e l'operazione a cui stava lavorando "non rientrava affatto tra quelle che era deputato e autorizzato a svolgere".

De Cilia è accusato di non aver adempiuto "agli obblighi derivanti dalla propria posizione di garanzia", mentre a Morandini viene contestato il fatto di essere stato considerato "in grado di intervenire sui fatti per impedirne la morte. Diversamente non ha prestato attenzione a quanto il tirocinante stava facendo".