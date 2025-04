Uniti Per Unire, Amsi e Wai uniscono le forze per l'inclusione e il dialogo multiculturale in Italia

Un incontro di grande rilevanza strategica si è svolto ieri nella Capitale tra due protagonisti del mondo associativo e interculturale: il Prof. Foad Aodi, figura di riferimento nel dialogo interetnico e nella promozione della salute globale, fondatore del Movimento Internazionale Uniti per Unire e dell'Amsi e Carlo Palumbo, Vice Segretario Generale di Welcome Association Italy (WAI), attivo da anni nell’ambito dell’inclusione degli studenti internazionali e della promozione culturale.

Un confronto profondo, che ha visto i due leader consolidare un’intesa basata su valori comuni e obiettivi condivisi: l’integrazione dei giovani stranieri, la costruzione di una società più equa e inclusiva, e il potenziamento delle relazioni tra le comunità di origine e il tessuto istituzionale italiano.

Un doppio riconoscimento per rafforzare una visione comune

In occasione dell’incontro, Welcome Association Italy ha formalizzato la nomina del Prof. Foad Aodi a Rappresentante per la Cooperazione e il Dialogo Multiculturale, affidandogli un ruolo di guida nelle strategie di apertura interculturale. Una scelta che riconosce il valore del suo impegno decennale in favore della sanità inclusiva, del diritto allo studio e del dialogo tra popoli, culture e religioni.

Contestualmente, il Movimento Uniti per Unire, attraverso la propria segreteria, ha annunciato la nomina di Carlo Palumbo alla guida del Dipartimento Unione Studenti Internazionale, con conferma del suo ruolo di Vice Coordinatore Organizzativo del movimento stesso. Un’investitura che sottolinea l’esperienza di Palumbo nella gestione di reti associative internazionali e nell’organizzazione di eventi di alto profilo con ambasciate, istituzioni accademiche e organismi diplomatici.

Le dichiarazioni: parole che uniscono, visioni che convergono

“Accolgo con grande onore la nomina ricevuta da Welcome Association Italy, una realtà che stimo per la sua coerenza e il suo impegno concreto verso le nuove generazioni straniere in Italia – ha dichiarato il Prof. Foad Aodi, Docente all'università di Tor Vergata, Giornalista Internazionale e membro del registro esperti FNOMCEO –. Dal 2000 ci battiamo per abbattere le barriere che ostacolano l’accesso allo studio, alla sanità e al lavoro. I giovani rappresentano il ponte tra i popoli, e oggi più che mai abbiamo il dovere di supportarli”.

“Ringrazio il Prof. Aodi e tutto il Movimento Uniti per Unire per la fiducia – ha affermato Carlo Palumbo –. Questo doppio incarico rappresenta per me una responsabilità e una motivazione ulteriore per continuare, con ancora più determinazione, il lavoro intrapreso con Welcome Association Italy. Vogliamo costruire spazi reali di dialogo, coinvolgere gli studenti nelle istituzioni e fare rete tra associazioni e comunità”.

Un’agenda comune per un’Italia più accogliente

Tra i temi affrontati durante l’incontro, sono state poste le basi per:

· Programmi di tutoraggio e orientamento per studenti internazionali, in particolare nel settore medico, culturale e linguistico;

· Iniziative congiunte su diritti, cittadinanza attiva e leadership femminile internazionale;

· Attività di scambio con i Paesi di origine attraverso università, ospedali e istituti culturali;

· Forum e tavole rotonde sul multiculturalismo e il ruolo dei giovani migranti.

C’è stato anche un focus sugli stranieri: un crollo preoccupante del 60% rispetto al 2000.