Vaccini, De Rosa: “Lombardia esce dal Pantano con Poste”

"Oggi possiamo dire che la Lombardia, abbandonando l'inefficienza dimostrata dai servizi regionali e adeguandosi al resto d'Italia, esce dal pantano per entrare nel presente e tornare a guardare al futuro. L'incompetenza regionale, lascia spazio alle competenze italiane".Lo ha detto il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, al termine della presentazione del nuovo sistema di prenotazione per la campagna vaccinale, pensato da Poste Italiane per Regione Lombardia.