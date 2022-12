Vino, Uiv-Ismea, spumanti italiani a quota 1 miliardo di bottiglie nel 2022

Lunedì 19 Dicembre 2022

Roma - 19 dic 2022 (Prima Pagina News) L'inflazione limita i consumi, ma è ancora record per le feste: 341 mln di bottiglie made in Italy nel mondo (+6%), 95 mln solo in Italia (+1%).

