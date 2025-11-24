Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Xi telefona a Trump: "Sosterremo tutti gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Xi telefona a Trump: "Sosterremo tutti gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina"

Il leader cinese: "Ritorno di Taiwan alla Cina nell'ordine del secondo dopoguerra". Il tycoon: "Il nostro rapporto con la Cina è estremamente forte".

(Prima Pagina News)
Lunedì 24 Novembre 2025
Roma - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

Il leader cinese: "Ritorno di Taiwan alla Cina nell'ordine del secondo dopoguerra". Il tycoon: "Il nostro rapporto con la Cina è estremamente forte".

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha sentito telefonicamente l'omologo statunitense Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia statale cinese Xinhua.

“I due capi di Stato hanno anche discusso della crisi ucraina” e Xi “ha sottolineato che la Cina sostiene tutti gli sforzi volti alla pace e spera che tutte le parti continuino a ridurre le loro divergenze e raggiungano al più presto un accordo di pace equo, duraturo e vincolante per risolvere la crisi alla radice”, riporta l'agenzia.

Il ritorno di Taiwan nella sfera cinese è "un elemento chiave dell'ordine internazionale del secondo dopoguerra", ha detto Xi durante la telefonata, secondo quanto riferisce Cctv, precisando "la posizione di principio" di Pechino sulla questione. La Cina e gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader cinese, "hanno combattuto fianco a fianco contro il fascismo e il militarismo: ora dovrebbero collaborare per salvaguardare i risultati ottenuti con la vittoria nella Seconda guerra mondiale".

Secondo il resoconto di Xinhua, inoltre, “Trump ha affermato che il presidente Xi Jinping è un grande leader. Ha detto che il suo incontro con il presidente Xi a Busan è stato molto piacevole e che condivide pienamente le opinioni del presidente Xi sulle relazioni bilaterali”.

“Entrambe le parti stanno attuando pienamente l’importante consenso raggiunto durante l’incontro di Busan. Ha aggiunto che la Cina ha svolto un ruolo cruciale nella vittoria della seconda guerra mondiale e che gli Stati Uniti comprendono l’importanza della questione di Taiwan per la Cina“.

“Xi ha sottolineato che l’incontro di successo tenutosi il mese scorso a Busan, in Corea del Sud, ha portato a molti importanti consensi” che “hanno dato slancio al progresso costante delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, inviando al contempo un segnale positivo al mondo. Dopo l’incontro di Busan, le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono rimaste generalmente stabili e sono migliorate, il che è stato ampiamente accolto con favore da entrambi i paesi e dalla comunità internazionale”.

“Ho appena avuto un’ottima telefonata con il Presidente cinese Xi. Abbiamo discusso di molti argomenti, tra cui Ucraina/Russia, Fentanyl, soia e altri prodotti agricoli, ecc. Abbiamo concluso un accordo valido e molto importante per i nostri Grandi Agricoltori, e non potrà che migliorare”. Così, su Truth, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il tycoon ha evidenziato che “il nostro rapporto con la Cina è estremamente forte“, e che dall'incontro di Busan “ci sono stati progressi significativi da entrambe le parti nel mantenere i nostri accordi aggiornati e accurati“. A tal proposito, ha aggiunto Trump, “il Presidente Xi mi ha invitato a visitare Pechino ad aprile, invito che ho accettato e che ho ricambiato, invitandolo a partecipare a una visita di Stato negli Stati Uniti più avanti nel corso dell’anno“.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Donald Trump
PPN
Prima Pagina News
Xi Jinping
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it