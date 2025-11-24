Regionali, Donzelli: "Serve nuova legge elettorale per garantire stabilità"

"Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. E' una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale, non ci sono dogmi ma crediamo che serve stabilità".

Così, ai microfoni di La7, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Giovanni Donzelli, ha commentato i risultati delle Regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove il centrosinistra si è presentato unito, contrariamente a quanto accadde nel 2022.

"L'Italia sta vivendo un momento di crescita per un ottimo governo ma è anche una conseguenza della stabilità", ha aggiunto.

"Noi vogliamo dare stabilità - ha detto ancora il capogruppo di FdI alla Camera - se vincesse il campo largo saremo serenamente a fare opposizione ma la stabilità farebbe bene".

In merito alle Regionali, infine, ha fatto notare: "Poteva finire con un 5 a 1 come dicevano loro, ma non c'è stata la spallata evocata dalla sinistra. Nessuno scossone".