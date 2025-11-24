Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:10
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Regionali, Donzelli: "Serve nuova legge elettorale per garantire stabilità"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Regionali, Donzelli: "Serve nuova legge elettorale per garantire stabilità"

"Poteva finire con un 5 a 1 come diceva la sinistra, ma la spallata non c'è stata".

(Prima Pagina News)
Lunedì 24 Novembre 2025
Roma - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Poteva finire con un 5 a 1 come diceva la sinistra, ma la spallata non c'è stata".

"Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. E' una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale, non ci sono dogmi ma crediamo che serve stabilità".

Così, ai microfoni di La7, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Giovanni Donzelli, ha commentato i risultati delle Regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove il centrosinistra si è presentato unito, contrariamente a quanto accadde nel 2022.

"L'Italia sta vivendo un momento di crescita per un ottimo governo ma è anche una conseguenza della stabilità", ha aggiunto.

"Noi vogliamo dare stabilità - ha detto ancora il capogruppo di FdI alla Camera - se vincesse il campo largo saremo serenamente a fare opposizione ma la stabilità farebbe bene".

In merito alle Regionali, infine, ha fatto notare: "Poteva finire con un 5 a 1 come dicevano loro, ma non c'è stata la spallata evocata dalla sinistra. Nessuno scossone".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Elezioni Regionali
Giovanni Donzelli
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it