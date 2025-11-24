Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:10
Regionali, Meloni: "La vittoria di Stefani è frutto della credibilità del centrodestra"
Regionali, Meloni: "La vittoria di Stefani è frutto della credibilità del centrodestra"

"Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato".

(Prima Pagina News)
Lunedì 24 Novembre 2025
Roma - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato".

"Alberto Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono.

Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell'interesse dei cittadini che andranno a rappresentare.

Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale".

Così, sui suoi profili social, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Elezioni Regionali
Giorgia Meloni
PPN
Prima Pagina News
