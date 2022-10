+++ Calcio, Serie A: stiramento al bicipite per Immobile, il suo 2022 finisce in anticipo +++

Finisce anzitempo, per Ciro Immobile, il 2022 sui campi di calcio. Dall'infortunio di domenica, che ha determinato la fine anticipata della partita contro l'Udinese, il Capitano della Lazio ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite del femore sinistro. E' quanto risultato dagli esami di questa mattina.Il centravanti biancoceleste, quindi, potrà tornare a calciare soltanto nel 2023. Al momento, i medici della Società romana non hanno ancora stabilito i tempi per il recupero, ma è certo che Immobile dovrà stare fermo almeno un mese, per cui dovrà saltare tutti i match previsti fino allo stop per i Mondiali del Qatar, compresi quelli contro la Roma e la Juventus.