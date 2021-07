“Il Vomere”, storico giornale di Marsala (Tp), festeggia i suoi primi 125 anni. E’ la storia della dinastia dei Rubino (2)

La testata “Il Vomere” è stata fondata il 12 luglio del 1896 a Marsala dal Prof. Vito Rubino, che la diresse per ventisette anni, fino al 1923.Fra i primi abbonati del giornale figura il re Vittorio Emanuele III. Oggi a dirigenere il giornale c’è una donna di grande carattere e carisma, Rosa Rubino, che ne ha fatto un giornale moderno e al passo con i tempi (nella foto con il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani Carlo Verna). Parte Seconda.

Il Vomere, memoria storica, racccoglie pagine interessanti dell' epopea garibaldina. In occasione dei 100 anni dalla fondazione del giornale, a Marsala, nel 1996, una strada è stata intitolata al fondatore Vito Rubino, che figura tra i personaggi più illustri della città siciliana.Nello stesso anno, il giornale è stato premiato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia , dal Rotary Club (Premio ‘Paul Harris’) e dal Kiwanis di Marsala (Premio ‘We build’).La testata ha anche ricevuto il Premio “Città di Marsala” , il Premio ‘Nunzio Nasi’. "Premio Marsala Città Europea del Vino" partecipando all'Expo di Milano 2015.E' stato il primo giornale a pubblicare "10 anni di Cosa nostra a Marsala" e la prima testata ad entrare nelle scuole pubblicando gli articoli scritti dagli studenti fra cui la preziosa intervista rilasciata dal Procuratore Paolo Borsellino e da Rita Bartoli Costa agli allievi della scuola media "V. Pipitone", Il Vomere raccoglie l'epopea garibaldina e gigantografie del giornale sono esposte nel Museo Garibaldino al Complesso S. Pietro.Percorrendo e vivendo con coraggio, fermezza e spirito di libertà gli ultimi anni del XIX secolo, tutto il XX e il primo ventennio del XXI, la testata oggi diretta da Rosa Rubino è riuscita ad attraversare gli eventi e le sfide della storia contando sempre e soltanto sulle proprie risorse, spirituali e materiali.Dall’alfabetizzazione ed emancipazione delle masse a fine Ottocento, alla promozione e alla difesa dell’economia locale e nazionale, dalla diffusione della cultura della legalità alla sensibilizzazione relativa ai temi della tutela ambientale e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, le battaglie del Vomere sono state ispirate sempre dall’ottimismo della volontà e dalla fermezza della ragione, accompagnati dalla fiducia profonda nella possibilità di trasformare la realtà con la forza della parola.Il 16 novembre del 2018, nella Sala della Lupa di Montecitorio, si è svolto un convegno per celebrare i 122 anni di vita del ‘Vomere’, che fra i suoi primi abbonati – come già ricordato – annovera il Re Vittorio Emanuele III. Sulle pagine di questo giornale sono stati pubblicati preziosi documenti storici (fra questi, una lettera di Francesco Crispi), che rappresentano fonti primarie per la ricostruzione della storia siciliana e nazionale. Notevole da parte della testata è stato sempre l’impegno per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole, con un progetto di straordinaria rilevanza che ha visto la collaborazione, fra gli altri, di Rita Borsellino e dei giudici Antonino Caponnetto, Pierluigi Vigna , Alessandra Camassa, Massimo Russo.Costante è stata, altresì, l’attenzione per tutti i temi relativi alla giustizia – affrontati con una serie di convegni organizzati con il Centro Studi ‘Cesare Terranova’ – e alla difesa del patrimonio ambientale (in particolare per quanto riguarda la tutela dell’Isola di Mozia e della Laguna dello Stagnone di Marsala).Costante l’attenzione da parte delle più alte Istituzioni nazionali e del mondo editoriale per la storia e l’esperienza giornalistica del Vomere. Apprezzamenti sono stati espressi dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per l’edizione speciale del Vomere pubblicata nel 150° anniversario dello sbarco dei Mille a Marsala. Lettere di elogi al giornale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.Il 13 aprile del 2019 il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha visitato l’Archivio storico del Vomere.In ripetute occasioni i Direttori del Vomere sono stati accolti, per importanti iniziative, nella Sede del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Molti i servizi RAI dedicati al ‘Vomere’, l’ultimo dei quali realizzato con la regia di Maurizio Amici, per la trasmissione ‘Il Caffè di Rai Uno’ di Andrea Di Consoli, andato in onda il 27 aprile del 2019.Il servizio, girato a Marsala nella redazione e nell’Archivio storico del giornale, contiene una descrizione della storia della testata e un’intervista alla Direttrice Rosa Rubino ed è disponibile sul sito di RaiPlay.Il 16 aprile del 2019, la Direttrice del Vomere è stata eletta membro del Consiglio Nazionale dell’U.S.P.I. (Unione Nazionale Stampa Italiana). Il 4 luglio dello stesso anno ha ricevuto il ‘Premio Internazionale alla carriera “Solunto Award”.Da sempre impegnata nelle battaglie in difesa della cultura della legalità, della giustizia e della salvaguardia ambientale, la Direttrice del Vomere si è fatta promotrice da alcuni anni anche di un importantissimo percorso formativo e culturale dedicato all valorizzazione del ruolo dell’informazione locale nel panorama editoriale italiano. (2-Segue)