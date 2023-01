A Campomarino Lido la cucina che profuma di Roma

Arriva in Molise, presso l’Aloha Park Hotel di Campomarino Lido, la cucina romana per le cene dei cittadini che scelgono di non restare a casa nelle fredde sere d’inverno.Prodotti tipici di Roma e di Campomarino cucinati secondo la tradizione della fraschetta dei castelli. Amatriciana, Carbonara e Cacio Pepe sono i must che si potranno chiedere sempre aldilà del menu giornaliero che prevede un tris di primi e di secondi tra cui scegliere.Cucina espressa, piatti abbondanti, pezzi modici e tutto al servizio delle migliori preferenze da carciofi cotto in umido alla pagliata di vitella e agnello, passando per il kebab ed il canonico panino su ordinazione. Non mancano le cene a base di pesce dai crudi alle tartare fino ad arrivare all’originalità delle paste blu e rosa.Una novità che entra nel patrimonio culturale molisano e sta facendo il pieno in queste prime serate. La chef attestata è Chiara, originaria di Tivoli con le influenze gastronomiche beneventane e romane.Solo su prenotazione e solo su disponibilità. Una partenza importante per persone che lei ritiene ormai famiglia, come i cittadini di Campomarino che l’hanno ben accolta