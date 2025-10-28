Hai dimenticato la password? Clicca qui
Acri-Mef: sottoscritto addendum al Protocollo d'intesa
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Acri-Mef: sottoscritto addendum al Protocollo d'intesa

Introdotti aggiornamenti che riguardano principalmente i mandati nella governance degli enti e la gestione del patrimonio.

(Prima Pagina News)
Martedì 28 Ottobre 2025
Roma - 28 ott 2025 (Prima Pagina News)

Introdotti aggiornamenti che riguardano principalmente i mandati nella governance degli enti e la gestione del patrimonio.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Presidente di Acri, Giovanni Azzone, in nome e per conto delle Fondazioni di origine bancaria aderenti, hanno sottoscritto oggi un addendum al Protocollo d'intesa siglato nel 2015.

L’accordo odierno introduce alcuni aggiornamenti che riguardano principalmente i mandati nella governance degli enti e la gestione del patrimonio.

L’addendum al Protocollo Acri-Mef è il frutto di un percorso che si è sviluppato in un clima di piena condivisione tra l’Autorità di vigilanza e le Fondazioni di origine bancaria, nel rispetto della loro autonomia, sul duplice obiettivo di bilanciare: da un lato, la continuità strategica di governo delle Fondazioni con il necessario ricambio degli organi; dall’altro, il processo di diversificazione con l’esigenza di salvaguardia del patrimonio, in funzione delle diverse caratteristiche delle Fondazioni.

Le Fondazioni hanno 12 mesi per adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni.


