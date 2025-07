America Party: Il partito anti Trump di Elon Musk

Alla Federal Election Commission è arrivato oggi l'atto formale per la nascita di una nuova formazione politica. Si tratta della dichiarazione di organizzazione dell'America Party di Elon Musk. L'acronimo del partito anti-Trump è AMEP. Il Patron di Tesla con il deposito della dichiarazione alla FEC ha compiuto quindi il primo e fondamentale passo per presentarsi alle future elezioni statunitensi.

"America Party - commenta Domenico Giordano, editorialista, spin doctor e data analyst di Arcadia - è la sfida (political and memecoin) di Elon Musk a Donald J. Trump. Una sfida innanzitutto di comunicazione, quindi di #Audience (X versus TRUTH). Una sfida politico-culturale (MAGA vision versus il nuovo mondo di Musk). Una sfida di potere Alfa (l'uomo più ricco al mondo versus l'uomo più potente al mondo)".

Al momento l'account X di America Party ha oltre 140 mila follower. "La maggioranza silenziosa non è più silenziosa - si legge in un tweet di AMEP -. Questo è il momento in cui tutto cambia. L'America Party è finalmente qui".