Archeologia: mercoledì a Taranto presentazione “Orfeo e le Sirene” rientrati dagli Stati Uniti

Mercoledì 5 aprile 2023 (ore 12), a Taranto, al MArTA, Museo archeologico nazionale di Taranto (via Cavour, 10), sarà presentato il gruppo scultoreo “Orfeo e le Sirene” con i frammenti dei riccioli delle loro capigliature, scavato clandestinamente in un’area archeologica della zona negli Anni Settanta e successivamente esportato illecitamente negli Stati Uniti d’America.L’operazione è stata condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto, insieme al New York County District Attorney’s Office (DAO).Dopo i saluti istituzionali di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, e l’introduzione di Luca Mercuri, Direttore Regionale Musei Puglia, interverranno: il Direttore Generale Musei, Massimo Osanna; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Eugenia Pontassuglia; il Comandante dei Carabinieri TPC, Gen. B. Vincenzo Molinese. Concluderà il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. È prevista la diretta sul canale Youtube del Ministero della cultura.