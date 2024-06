Ariccia da Amare Night and Day: un’estate ricca di eventi. Il programma completo

La manifestazione, iniziata l’8 giugno, terminerà il 29 settembre a Palazzo Chigi con “I Concerti dell'Accademia degli Sfaccendati” (concerto B. Martinu F. Mendelssohn). Ideatrici e organizzatrici degli eventi sono le consigliere Anita Luciano con delega ai rapporti istituzionali con le Associazioni del Territorio e Irene Falcone con delega alla Scuola. Durante tutto il periodo estivo Ariccia si animerà con eventi culturali, musicali, teatrali e sociali. Numerose le associazioni coinvolte, che hanno permesso all’Amministrazione Comunale di presentare un programma corposo e variegato, adatto a ogni tipo di pubblico: Coop Art, Ass Cult La Musica CFM, Old4you, Meta Promotion , Archeoclub Aricino Nemorense Aps, Arteidea Eventi e Servizi, Coro in Maschera di Ariccia, La Terzina Associazione Culturale. “Ariccia da Amare rappresenta il trionfo della cultura nella nostra città, dell’aggregazione e del coinvolgimento cittadino”. - ha dichiarato la consigliera Anita Luciano. “Anche per quest’estate sono previsti eventi di diversa natura, in quanto ci aspetta una serie di spettacoli straordinari, pensati per soddisfare un pubblico variegato e rendere questa stagione ancora più ricca e vibrante”. - Ha dichiarato la Consigliera Irene Falcone. Insieme, aggiungono: “Un ringraziamento speciale va alle associazioni e al sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, per il loro prezioso supporto in questo progetto”.

ARICCIA DA AMARE 2024 NIGHT AND DAY 8 GIUGNO – 29 SETTEMBRE 2024 GIUGNO SABATO 8 GIUGNO Palazzo Chigi ore 20:30 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI CONCERTO VINCITORE PREMIO PAGANINI 2023 ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art DOMENICA 16 GIUGNO Palazzo Chigi ore 19 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI I MUSICI DEL TEATRO ALLA SCALA Le Quattro Stagioni di Vivaldi ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art SABATO 22 GIUGNO Palazzo Chigi ore 20:30 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI ENSEMBLE AQUILA ALTERA Musiche e danze nelle corti del Rinascimento ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art DOMENICA 23 GIUGNO Centro Storico FESTA DELLA MUSICA 2024 ingresso gratuito - tel.338 4835249 Coro in Maschera di Ariccia DOMENICA 30 GIUGNO Palazzo Chigi ore 20:30 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI PROGETTO SYNTAGMA Concerti Brandeburghesi ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art LUGLIO VENERDÍ 5 LUGLIO Parco Chigi ore 21 FANTASTICHE VISIONI 2024 GIANLUCA GUIDI Sinatra – the man and his music ingresso € 5 - tel. 328 3338669 preno@arteideaeventieservizi.it Arteidea Eventi e Servizi DOMENICA 7 LUGLIO Palazzo Chigi ore 21 INDIANI DI RISERVA Concerto Mario Alberti chitarra e voce narrante - Aldo Onorati relatore ingresso gratuito - tel. 347 6791345 latiterraneo@gmail.com La Terzina Associazione Culturale SABATO 13 LUGLIO Palazzo Chigi ore 9 - ore 18 FESTIVAL DELL'ARCHEOLOGIA STORIA ARTE E TRADIZIONI AI COLLI ALBANI 2024 La battaglia di Aricia del 504 a.C. - Commemorazione e Convegno tel. 388 3636502 - vincentimariacristina@virgilio.it Archeoclub Aricino - Nemorense Aps Palazzo Chigi ore 19 INDIANA WIND SYMPHONY ORCHESTRA Concerto ingresso gratuito - tel.338 4835249 Coro in Maschera di Ariccia DOMENICA 14 LUGLIO Piazza di Corte ore 9:30 LA BATTAGLIA DI ARICIA DEL 504 a. C. Escursioni archeologiche dedicate sul territorio di Ariccia tel. 388 3636502 - vincentimariacristina@virgilio.it Archeoclub Aricino - Nemorense Aps Parco Chigi ore 21 FANTASTICHE VISIONI 2024 THE BLACK BLUES BROTHERS lo Show che ha entusiasmato il mondo ingresso € 5 - tel. 328 3338669 preno@arteideaeventieservizi.it Arteidea Eventi e Servizi SABATO 20 LUGLIO Parco Chigi ore 21 FANTASTICHE VISIONI 2024 ROBERTO MERCADINI Orlando Furioso ingresso € 5 - tel. 328 3338669 preno@arteideaeventieservizi.it Arteidea Eventi e Servizi GIOVEDÍ 25 LUGLIO Parco Chigi ore 21 FANTASTICHE VISIONI 2024 PAOLO ROSSI Operaccia Satirica ingresso € 5 - tel. 328 3338669 preno@arteideaeventieservizi.it Arteidea Eventi e Servizi SABATO 27 LUGLIO FESTA PATRONALE DI SANTA APOLLONIA Centro Storico ore 18 PROCESSIONE Piazza Mazzini – Belvedere ore 19 MESSA SOLENNE animata dal Coro Maschera di Ariccia Piazza di Corte ore 20:30 Distribuzione delle “Cannacce” Piazza di Corte ore 21:30 ARCAICHE NOTTI NEL BORGO DI ARICCIA Escursioni guidate in notturna in compagnia della Dea Cerere tel. 388 3636502 - vincentimariacristina@virgilio.it Archeoclub Aricino - Nemorense Aps DOMENICA 28 LUGLIO FESTA PATRONALE DI SANTA APOLLONIA Piazza di Corte ore 9 I GIOCHI DE ‘NA VORTA Gare di Lattarelle, Cerbottana e Sottomuro Piazza di Corte ore 21:30 COMPAGNIA DEI FOLLI Arcano - del Fuoco e della Luce ingresso libero a seguire spettacolo pirotecnico AGOSTO VENERDÍ 2 AGOSTO Parco Chigi ore 21 FANTASTICHE VISIONI 2024 NERI MARCORÈ Le mie canzoni altrui ingresso € 5 - tel. 328 3338669 preno@arteideaeventieservizi.it Arteidea Eventi e Servizi SABATO 3 AGOSTO Piazza di Corte ore 21:30 ARCAICHE NOTTI NEL BORGO DI ARICCIA Escursioni guidate in notturna in compagnia della Dea Cerere tel. 388 3636502 - vincentimariacristina@virgilio.it Archeoclub Aricino - Nemorense Aps DOMENICA 4 AGOSTO Ore 21 PAPIK in Concerto COCKTAIL MINA tel. 338 1437900 Meta Promotion SABATO 24 AGOSTO Piazza di Corte ore 21:30 ARCAICHE NOTTI NEL BORGO DI ARICCIA Escursioni guidate in notturna in compagnia della Legio XXX Ulpia Traiana Victrix tel. 388 3636502 - vincentimariacristina@virgilio.it Archeoclub Aricino - Nemorense Aps SETTEMBRE SABATO 14 SETTEMBRE Palazzo Chigi - Parco Chigi - Antico Caffè ore 10 e ore 15:30 WAW Welness Ariccia Weekend tel. 06 9333458 - anticocaffeariccia@gmail.com DOMENICA 15 SETTEMBRE Palazzo Chigi ore 19 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI ESTRA DUO ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art LUNEDÍ 16 SETTEMBRE Palazzo Chigi - Parco Chigi - Antico Caffè ore 10 e ore 15:30 WAW Welness Ariccia Weekend tel. 06 9333458 - anticocaffeariccia@gmail.com VENERDÍ 20 SETTEMBRE Teatro Bernini ore 21 ‘NA TAZZULELLA ‘E CAFÈ Omaggio a Pino Daniele tel. 338 1437900 Meta Promotion SABATO 21 SETTEMBRE Palazzo Chigi - Parco Chigi - Antico Caffè ore 10 e ore 15:30 WAW Welness Ariccia Weekend tel. 06 9333458 - anticocaffeariccia@gmail.com Palazzo Chigi ore 18 POMERIGGI MUSICALI VIOLACUSTICA TRIO Un viaggio nella canzone d’Autore negli anni… tel. 328 4617482 - lamusica@la-musica.it Ass Cult La Musica CFM DOMENICA 22 SETTEMBRE Palazzo Chigi - Parco Chigi - Antico Caffè ore 10 e ore 15:30 WAW Welness Ariccia Weekend tel. 06 9333458 - anticocaffeariccia@gmail.com Palazzo Chigi ore 19 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI TRIO VENTURI ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art SABATO 28 SETTEMBRE Piazza di Corte ore 18 MOTORADUNO "LA BRESCIA - NAPOLI" Old4you Palazzo Chigi ore 18 POMERIGGI MUSICALI LE SWINGERESSE Lo swing dagli anni ’30 ad oggi… tel. 328 4617482 - lamusica@la-musica.it Ass Cult La Musica CFM DOMENICA 29 SETTEMBRE Palazzo Chigi ore 19 I CONCERTI DELL'ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI CONCERTO B. Martinu F. Mendelssohn ingresso a pagamento - tel. 06 9398003 - 333 1375561 concerti.sfaccendati@gmail.com Coop Art