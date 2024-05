Bandiere Blu: premiate 236 località italiane, 34 in Liguria

Sono 236 le località a cui, quest'anno, sono state assegnate le Bandiere Blu, 10 in più rispetto al 2023. Sempre rispetto allo scorso anno, si contano 14 nuovi ingressi, mentre per 4 Comuni il titolo non è stato confermato.

Ad avere il maggior numero di Bandiere Blu sono la Liguria (con 34 località), la Puglia (24), la Campania e la Calabria (20). Seguono le Marche (19), la Toscana (18), la Sardegna e l'Abruzzo (15), la Sicilia (14), il Trentino-Alto Adige (12), il Lazio (10), l'Emilia-Romagna e il Veneto (9), il Piemonte e la Basilicata (5), la Lombardia (3), il Friuli-Venezia Giulia e il Molise (2).

Per quanto riguarda i laghi, quest'anno le Bandiere Blu sono 23, con 14 nuovi ingressi: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant'Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige). I comuni non confermati, invece, sono 4: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

"Aumentano le bandiere blu sulle nostre spiagge e cresce la credibilità dell'Italia soprattutto nel segmento del turismo balneare". Così, a margine della cerimonia di premiazione, il Ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci. "Da un lato le amministrazioni comunali si impegnano a rispettare l'ambiente assieme alle loro comunità, dall'altro lato il rispetto dell'ambiente diventa un elemento ulteriore di attrazione nei confronti del turismo balneare", ha evidenziato Musumeci.