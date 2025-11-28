Cagliari: tornano gli appuntamenti con le iniziative culturali alla Mem

La MEM - Mediateca del Mediterraneo di Cagliari rinnova il suo impegno nell’offrire un calendario di eventi culturali, educativi e sociali per la settimana 1 – 7 dicembre 2025. Situata in via Mameli n. 164, la Mediateca si conferma come punto di riferimento per la promozione della cultura e della storia del Mediterraneo e della Sardegna.

Gli appuntamenti in programma sono i seguenti:

Martedì 2 dicembre

15-19: Portofranco - Ripetizioni gratuite (piano terra)

15-19: Convegno “La Deputazione e la Storia Patria nei 120 anni della sua rivista Archivio Storico Sardo” (Spazio Eventi, piano primo)

15.30-17.30: Intercultura - Corso di italiano studenti (Saletta n. 3, piano primo)

17-19: Gruppo di lettura “Libri...amo” (Spazio Eventi, piano primo)

Mercoledì 3

16-19: Giochi da tavolo “MEM che ridere!” (Spazio Ragazzi, piano terra)

Giovedì 4

9-12: Visita guidata con gli studenti del Corso di Diplomatica di UniCa (Spazio Eventi, piano secondo)

15-19: Portofranco - Ripetizioni gratuite (piano terra)

15.30-17.30: Intercultura - Corso di italiano studenti (Saletta n. 3, piano primo)

17-19: Seminario “Ciò che le parole non dicono. Il rischio suicidario in adolescenza” (Spazio Eventi, piano primo)

Venerdì 5

17-19: Presentazione del libro “Siderus. Fondazione” (Spazio Eventi, piano primo)

Sabato 6

10-13: Presentazione del libro “L’uomo delle stelle” - Spazio Eventi, piano primo

La mostra bibliografica e documentaria “La Deputazione e la Storia Patria nei 120 anni della sua rivista Archivio Storico Sardo”, ospitata nello Spazio Mostre dell’Archivio Storico al piano primo della MEM sarà visitabile dal 2 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.