Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:21
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Cagliari: tornano gli appuntamenti con le iniziative culturali alla Mem
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Cagliari: tornano gli appuntamenti con le iniziative culturali alla Mem

Le iniziative per la promozione della cultura e della storia del Mediterraneo e della Sardegna.

(Prima Pagina News)
Venerdì 28 Novembre 2025
Cagliari - 28 nov 2025 (Prima Pagina News)

Le iniziative per la promozione della cultura e della storia del Mediterraneo e della Sardegna.

La MEM - Mediateca del Mediterraneo di Cagliari rinnova il suo impegno nell’offrire un calendario di eventi culturali, educativi e sociali per la settimana 1 – 7 dicembre 2025. Situata in via Mameli n. 164, la Mediateca si conferma come punto di riferimento per la promozione della cultura e della storia del Mediterraneo e della Sardegna.

 

Gli appuntamenti in programma sono i seguenti: 

Martedì 2 dicembre 

15-19: Portofranco - Ripetizioni gratuite (piano terra)
15-19: Convegno “La Deputazione e la Storia Patria nei 120 anni della sua rivista Archivio Storico Sardo” (Spazio Eventi, piano primo)
15.30-17.30: Intercultura - Corso di italiano studenti (Saletta n. 3, piano primo)
17-19: Gruppo di lettura “Libri...amo” (Spazio Eventi, piano primo)

Mercoledì 3

16-19: Giochi da tavolo “MEM che ridere!” (Spazio Ragazzi, piano terra)

Giovedì 4

9-12: Visita guidata con gli studenti del Corso di Diplomatica di UniCa (Spazio Eventi, piano secondo)
15-19: Portofranco - Ripetizioni gratuite (piano terra)
15.30-17.30: Intercultura - Corso di italiano studenti (Saletta n. 3, piano primo)
17-19: Seminario “Ciò che le parole non dicono. Il rischio suicidario in adolescenza” (Spazio Eventi, piano primo)

Venerdì 5 

17-19: Presentazione del libro “Siderus. Fondazione” (Spazio Eventi, piano primo)

Sabato 6

10-13: Presentazione del libro “L’uomo delle stelle” - Spazio Eventi, piano primo 

La mostra bibliografica e documentaria “La Deputazione e la Storia Patria nei 120 anni della sua rivista Archivio Storico Sardo”, ospitata nello Spazio Mostre dell’Archivio Storico al piano primo della MEM sarà visitabile dal 2 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Cagliari
#Cultura
#iniziative
#MediatecadelMediterraneo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it