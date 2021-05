Calcio, Serie A: Collegio garanzia boccia ricorso Lazio, match con il Torino da giocare

Il match tra Lazio e Torino dovrà essere giocato. A stabilirlo è il Collegio di garanzia dello Sport, che ha rigettato il ricorso presentato dalla Società biancoceleste presieduta da Claudio Lotito, supportando, tramite la relatrice Alessandra Flamini Minuto, le ragioni del club granata."Il provvedimento della Asl del 1° marzo - ha detto Flamini - impediva al Torino di costituire la bolla, ammettendo solo allenamenti individuali. A quel punto il Torino ha chiesto chiarimenti sull'opportunità di partire per Roma. La Asl ha risposto a Torino e Lega Serie A dicendo che per prassi nei provvedimenti che riguardano le collettività, come anche scuole o fabbriche, è previsto che il giorno dell'emissione del provvedimento sia considerato giorno zero. Anche per questo la condotta del Torino appare giustificata".La partita, quindi, si svolgerà regolarmente martedì 18 maggio.