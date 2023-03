Calcio, Serie A, #LaLazioNelleScuole, Provedel: "Bellissima mattinata insieme ai ragazzi"

“La mattinata di oggi è stata bellissima, vedere tanti giovani che sognano qualcosa di grande in futuro è bello. È stato bello anche vedere tante maglie differenti perché significa che nessuno ha timore di dimostrare la propria fede calcistica.L’importante è tifare per la propria squadra e non contro. Il simpatico scherzo tra amici ovviamente ci sta, è però fondamentale che non si trascenda e che non si superino i valori dello sport.Quando siamo arrivati c’è stato un ragazzo che ha espresso con molta emozione il suo trasporto. Lo capisco, quando ero bambino sognavo di incontrare un mio idolo ma non ci sono mai avuto questa fortuna.La parata sul colpo di testa di Mancini è stata importante, per fortuna il colpo di testa non era molto angolato e sono riuscito ad intervenire”.E' quanto ha detto il portiere biancoceleste, Ivan Provedel, ai microfoni di Lazio Style Channel, sul canale 233 di Sky, al termine dell’iniziativa “La Lazio nelle Scuole”.