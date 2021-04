Casagit “Le innovazioni sono servite a salvare l’ente”

Gli eredi di Gino Falleri, la moglie Rossana Giubilei ed il figlio Roberto, sono costretti a smentire quanto pubblicato, in una nota, dal ''Gruppo Gino Falleri-giornalisti 2.0'' in vista delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti e degli organi Casagit.La trasformazione della cassa sanitaria dei giornalisti in fondazione prima e successivamente in società di mutuo soccorso e' avvenuta con voto pressoché unanime (71 voti a favore e 2 astenuti) nel corso dell'80ma assemblea dei soci tenutasi a Bologna dall'11 al 13 giugno del 2019, ovvero neanche tre mesi dopo la scomparsa del compianto vice presidente dell'ordine dei giornalisti di Lazio e Molise.A quella stessa votazione ha partecipato e votato convintamente si (seppur con sofferenza) anche il delegato Roberto Falleri conscio dell'importanza del momento e dell'inevitabile declino nel tempo della Cassa senza opportuni correttivi che potessero ampliare il suo raggio d'azione.Ne' agli eredi risulta che Gino Falleri, uno dei soci fondatori, fosse contrario alla trasformazione di Casagit dal momento che prioritario per Falleri e' sempre stata una corretta tenuta economica-gestionale degli organi tecnici della categoria (Inpgi-Casagit-Fondo pensione) e il mantenimento di una imprescindibile condotta deontologica degli organi politico-istituzionali (Ordine dei giornalisti nazionale e regionale, Federazione nazionale e associazioni regionali di stampa).La Casagit e' indubbiamente patrimonio di tutti i giornalisti, compresi ovviamente i pubblicisti che sono una componente importante e numerosa della categoria, ma criticare l'allargamento di Casagit in nome di Gino Falleri sostenendo, come si legge nella nota, che ''ad un certo punto e' sembrato volerci perdere per strada'' e' francamente fuori luogo ed inappropriato.Comprendiamo e per certi versi condividiamo le preoccupazioni del Gruppo ma senza aver imboccato la nuova ''strada'' della trasformazione avremmo rischiato di perdere la ''casa'' Casagit nel volgere di pochi anni._______________