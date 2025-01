Codice strada, Bordoni (Lega): “Meno incidenti, nuove regole funzionano”

“Le disposizioni previste dal nuovo codice della strada hanno funzionato anche nella nostra regione e il calo degli incidenti stradali e dei feriti rispetto allo scorso anno, da questo punto di vista, è significativo.

La strada tracciata dal ministro Matteo Salvini che molto ha fatto per rimettere mano su un testo ormai vetusto si è dimostrata la migliore, puntando su una seria attività di prevenzione, controlli e vigilanza che ha permesso di invertire quella che per molti anni è stata una tragica rotta. Anche a Roma e nel Lazio c’è stato un dispiegamento di forze con un incremento di pattuglie in strada per evitare incidenti e ridurre vittime e feriti.

Siamo determinati ad andare avanti su questa direzione, per centrare ancora di più il risultato e garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e a chi si mette alla guida soprattutto in giornate particolari in cui un comportamento giusto può fare la differenza. Importante nei prossimi mesi un lavoro di informazione sulle nuove disposizioni del codice”.

Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.