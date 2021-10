Comunali, Lena (Reg. Lazio): Roma ha scelto il suo Sindaco, complimenti a Gualtieri

"Sarà un ottimo Sindaco".

"Roma ha scelto il suo sindaco, il migliore possibile. E lo ha fatto sulla base della competenza in un'ottica di ripresa e sviluppo. Voglio fare i miei complimenti a Roberto Gualtieri e augurargli buon lavoro. Sarà un ottimo sindaco non solo per la città di Roma ma anche per la Città Metropolitana che, con le sue importanti competenze su viabilità, edilizia scolastica e ambiente, sono certo saprà rendere centrale collaborando con tutte le amministrazioni del territorio".Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio.