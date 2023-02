Cospito, Sala: "Siamo molto preoccupati per le manifestazioni, prestiamo attenzione"

"C'è preoccupazione indubbiamente, anche perché da quello che capiamo ci saranno poi altri momenti di manifestazione, è più nelle mani del prefetto e del questore che mi tengono informato. C'è molta molta attenzione in questa fase. Una persona è qui a Opera, quindi è normale che questo territorio diventi luogo di manifestazione".Così il Sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della presentazione, al Teatro Litta, della lista civica a sostegno del candidato Pd-M5S alla Presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in merito alla possibile escalation di tensione in città, dove oggi, di fronte al carcere di Opera, si terrà il secondo presidio anarchico in favore di Alfredo Cospito.