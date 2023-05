Da Bangkok giunge l’esempio e l’esperienza multidimensionale di Tommaso Maggio

Tommaso Maggio è un uomo di vasta poliedricità e con un animo volto chiaramente alla creatività ed al design. Docente universitario e designer, vive da un decennio in Thailandia, sposato con Laura Perin, originaria di Maniago, direttrice di uno studio di interior design specializzato nel sistema hospitality di lusso, insieme sono genitori della loro piccola Eleni. Tommaso Maggio, originario di Ancona, con sua moglie a Friuli Innovazione avevano vinto "il concorso Re-Seed con una micro-collezione moda chiamata Yonok, creata con tessuti selezionati nel nord e nel sud della Thailandia". Poi “l'Oriente chiamò di nuovo e siamo ripartiti”, racconta Tommaso, che la vita ha portato da Milano a Città del Messico a Bangkok, dove è approdato nel 2009 “per l'apertura di un nuovo corso di laurea in Design della Comunicazione alla Chulalongkorn University”.

Il tuo mese di aprile 2023 è stato particolarmente ricco di eventi e fatti di natura culturale e legati al design di particolare rilevanza. Puoi darcene una breve illustrazione?

Iniziamo menzionando Wallpapers: nella settimana del design a Milano, la design week, ho presentato 2 nuovi wallpapers (carte da parati) realizzate in esclusiva dall’azienda milanese, Ambientha. L’azienda, con la quale avevo collaborato in precedenza creando un wallpaper dedicato ai tramonti della Thailandia, ad alcuni mesi dalla design week milanese del 2023, l’azienda, mi richiamò per sviluppare un nuovo lavoro, di qui, un po di ricerca su materiali e trends, qualche giro per la città - un paio di corse, immancabili momenti di meditazione han fatto esplodere l'ispirazione che ha portato a 2 nuove creazioni, sviluppate ed incluse nel nuovo catalogo Colpo di Scena - decorazioni d’interni.

Non manca certamente l’attività editoriale nella tua ampia esperienza nel settore del Design

Sì, qui veniamo a Book x San Jordi. Nella stessa settimana della design week milanese, venivo invitato dall’ Ambasciata di Spagna e da MESA312, a presentare il mio libro su Design e Meditazione Hgdsma - How Graphic Design Saved My Ass - Meditation and Design per la giornata di San Jordi (internazionalmente dedicata ai libri), qui, a Bangkok. Ho quindi realizzato un workshop invitando i partecipanti a scoprire il mio approccio ‘artistico’ alla meditazione, no, non siamo stati a gambe incrociate per 50 min, anzi questo stato modo per conoscere e condividere esperienze con persone di diverso background e nazionalità.

Vi è poi la tua esperienza nel coniugare due fattori in precedenza ritenuti alieni l’uno all’altro, il Design e la Meditazione, vero?

Sì, qui siamo ad una esperienza davvero molto particolare, il Primo Museo su Buddha in Thailandia หอมนสิการ (Manasikarn).

Nello stesso periodo, al termine della mia prima stagione del podcast The Fatherly Edition, preparando la prima edizione italiana - ho avuto l’immensa sorpresa di ricevere la richiesta dal master Master Acharavadee Wongsakon per donare la mia voce al Primo Museo su Buddha in Thailandia หอมนสิการ (Manasikarn) - dalla registrazione, all’ascolto in loco, il tutto è stata esperienza che definirei quasi trascendentale. Leggere la storia del Buddha sapendo che sarebbe stato il modo, per molti altri di apprendere il suo approccio, mi ha dato motivazione e una grande lezione di umiltà. Si è meditato prima e dopo la registrazione, di qui pochi giorni dopo ho avuto il piacere di andare con mia famiglia ad ascoltare la mia voce in questo luogo incantato a sole 1 & 1/2 da Bangkok. La più grande sorpresa? Vedere mia figlia di 4 anni, quasi 5, voler ascoltare tutte le fasi, e chiaramente il piacere di sapere che sia in molti avevano ascoltato ed apprezzato la mia voce, emozione unica.

Infine un altro fattore che caratterizza il tuo operato, il rapporto genitore-figli, hai persino realizzato un libro con tua figlia, il che dimostra ulteriormente quanto tutto questo sia particolarmente importante per te

Si, un paio di anni fa realizzammo First Words - Prime Parole, edizione speciale per la Thailandia fu pubblicata dalla Camera di Commercio Thai-Italia. Questo progetto ha fatto partire una serie di laboratori, molti dei quali con bimbi italiani, in questi ultimi mesi ho poi iniziato un podcast sull’essere papà oggi, il titolo è The Fatherly Edition. La scorsa settimana è uscita la prima puntata della versione italiana del mio podcast, The Fatherly Edition, primo ospite è stato il precedente Ambasciatore di Thailandia, Lorenzo Galanti, che ha svelato il suo ruolo di papà dietro gli obblighi lavorativi. Una conversazione sull’uomo e sulle emozioni di essere genitore, che settimanalmente vedranno italiani e stranieri raccontarsi su questo podcast ora in italiano ed in inglese. Nella precedente serie, in inglese, oltre 400 minuti di registrazioni, con 20 papà da tutto il mondo hanno raccontato complessità e bellezza del loro ruolo. Questo podcast, è la miccia che mi sta facendo preparare un corso per ridurre lo stress dell’essere genitore, dedicato soprattutto a chi si trova all’estero, senza la rete famigliare.