Difesa, Lega: "Usare le spese per la sicurezza interna, non per comprare armi"

Aggiornato alle 19:53
(Prima Pagina News)
Martedì 16 Settembre 2025
Roma - 16 set 2025 (Prima Pagina News)

Nota del Carroccio: "Spendere fondi per presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade".

"Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Obiettivo: presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade, non per inviare soldati italiani o per comprare armi e mezzi da usare all'estero.

È la posizione della Lega, ribadita durante il Consiglio federale presieduto da Matteo Salvini".

E' quanto fa sapere la Lega in una nota, nel corso del Consiglio federale.

Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, prosegue la nota, è intervenuto in collegamento per "illustrare il processo di approvazione della legge di bilancio".


